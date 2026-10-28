Cármen Lúcia participa de conversa na UFMG sobre seu último livro nesta sexta (30)

A ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia participa de um encontro na Universidade Federal de Minas Gerais nesta sexta-feira (30/10). O evento vai discutir o livro "Pela mão do povo: voto e democracia no Brasil", lançado este ano pela editora Bazar do Tempo.

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A apresentação começa às 18h no auditório do Centro de Atividades Didáticas 1 (CAD 1), no Campus Pampulha da UFMG. A sessão é aberta ao público interessado em acompanhar o debate sobre voto e história, com permanência sujeita à lotação do local.

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A iniciativa é do Projeto República — núcleo de pesquisa, documentação e memória coordenado por Heloísa Starling e vinculado ao departamento de história da UFMG. Não é necessário se inscrever para participar do bate-papo.

A mesa do evento reúne a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e as historiadoras Heloísa Starling e historiadora Nayara Henriques. A três são as organizadoras do livro que será o centro do debate.

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*estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria