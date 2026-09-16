Cármen Lúcia em BH: ministra participará de debate na AML

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia é presença confirmada da próxima edição do Sábados Feministas, na Academia Mineira de Letras (AML). O encontro, que debaterá a presença das mulheres nos espaços de poder, ocorre no dia 26 de setembro, às 10h, na sede da instituição.

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Com o tema “Democracia e mulheres: conquistas e desafios”, a conversa buscará discutir os caminhos para fortalecer a democracia brasileira. A iniciativa é uma parceria entre a AML e o movimento Quem Ama Não Mata. O evento é gratuito, aberto ao público e os portões serão abertos às 9h30.

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Trajetória da ministra

Magistrada, professora e jurista, Cármen Lúcia é ministra do STF desde 2006, sendo a segunda mulher a integrar a Corte na história do país. Ela presidiu o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre os anos de 2016 e 2018.

Sua trajetória também inclui a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de 2012 a 2013. A ministra retornou à presidência do tribunal para o período de 2024 a 2026.

Cármen Lúcia é autora de livros e artigos jurídicos, como a obra "Pela mão do povo: Voto e democracia no Brasil", publicada pela Bazar do Tempo em coorganização com Heloisa M. Starling e Nayara Corrêa Henriques Pinto.

A palestra acontece no âmbito dos projetos “Academia Mineira de Letras Manutenção e Funcionamento 2026” e “Plano Anual Academia Mineira de Letras – AML”, previstos nas leis estadual e federal de Incentivo à Cultura.

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O evento tem o patrocínio da CEMIG e do Instituto Unimed-BH, por meio do incentivo de mais de 5.900 médicos cooperados e colaboradores. A Minasmáquinas e o Esquina Santê apoiam a iniciativa.