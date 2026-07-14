Em 2006, após exercer importante papel no governo Itamar Franco, de quem foi procuradora-geral do Estado, Cármen Lúcia Antunes Rocha, mineira de Espinosa, foi nomeada ministra do Supremo Tribunal Federal. Como uma das três únicas mulheres a ocupar tal função nos 135 anos da Suprema Corte, Cármen é intransigente quando o assunto é ética e o respeito à Constituição. “Geraizeira”, como gosta de se definir em razão de seu espírito combativo e firme, ao completar 20 anos de STF, a ministra mantém a tenacidade e o entusiasmo do início de sua jornada, começando, inclusive, nesse segundo semestre, um novo e importante projeto em defesa da democracia, da ética e dos direitos fundamentais.



Nova direção do TJMG Divulgação



NOVA DIREÇÃO DO TJMG TOMA POSSE

O grande teatro do Palácio das Artes ficou pequeno para abrigar todos que compareceram à cerimônia de posse da nova direção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram empossados para mandato no biênio 2026/2028 os desembargadores Vicente de Oliveira Silva (presidente), Márcio Idalmo Santos Miranda (1º vice-presidente), Manoel dos Reis Morais (2º vice), Shirley Fenzi Beltrão (3ª vice), Raimundo Messias Júnior (corregedor-geral de Justiça) e Leopoldo Mameluque (vice-corregedor). Natural de Bom Jesus do Horizonte, distrito rural de Água Boa, no Vale do Rio Doce, o novo presidente emocionou os presentes ao realçar em seu discurso ser “o encontro das três matrizes que fundaram este país. Honro essa ancestralidade, que trago em meu peito como marca e orgulho”. Seu pai era descendente de escravizados africanos e sua mãe, de origem indígena e portuguesa.

Deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e desembargador federal Vallisney de Oliveira, presidente do TRF-6ª Região Divulgação



O MINEIRO VALLISNEY

Nada menos que 28 parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais assinaram o requerimento que conferiu ao presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Vallisney de Oliveira, natural de Manaus (AM), o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Emocionado, o homenageado ressaltou que “o título de Cidadão Honorário é um presente afetuoso desse estado que me acolheu, berço de grandes personalidades e de um povo aguerrido e persistente”. Salve!

Centenário do desembargador Ayrton Maia Divulgação



100 ANOS DE AYRTON MAIA

No último dia 8 de julho, o saudoso desembargador Ayrton Maia completaria 100 anos. Nascido em 1926 em Juiz de Fora, em uma família de imigrantes italianos e portugueses, Ayrton é um dos grandes protagonistas da história do Judiciário mineiro. Foi presidente do TRE/MG, vice-presidente do TJMG, secretário de Estado e primeiro presidente da Comissão de Ética Pública de MG. Exercia a liderança com firmeza, mas com uma docilidade e simpatia ímpares. Pai amoroso, não escondia o orgulho e a paixão pelos filhos Francisco e Cláudia Maia, que segue os passos do pai no TJMG. Ayrton gera muitas saudades até hoje.

Ministro Afrânio Vilela Divulgação



DOUTOR HONORIS CAUSA

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) aprovou a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao ministro Afrânio Vilela, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nascido na pequena Ibiá, no Alto Paranaíba, Afrânio é formado em Direito na Faculdade de Direito “Prof. Jacy de Assis” da UFU, que agora o homenageia como um dos mais ilustres alunos de sua história e detentor de uma “trajetória consolidada por uma carreira pautada pela excelência, que constitui motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica e inspira as atuais e futuras gerações de juristas”. Merecido!

Memorial da gestão da 3ª vice-presidência Divulgação

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EXEMPLO A SER SEGUIDO

Os servidores que acompanharam o desembargador Rogério Medeiros na 3ª vice-presidência do TJMG nos últimos dois anos entregaram ao magistrado, em homenagem às suas realizações, um memorial da gestão. Aliás, nem bem deixou a 3ª vice, Medeiros já partiu para outro projeto e lançará no segundo semestre a atualização e ampliação de sua tese de doutorado, obra que terá o título de “Supremacia da toga: caminhos e descaminhos da Justiça no Brasil”. A discussão aberta e construtiva sobre problemas e soluções para a Justiça, ouvindo a sociedade e os especialistas, é algo a ser aplaudido, indo ao encontro do esforço que o CNJ, nas mãos do firmíssimo ministro Mauro Campbell e, a partir de 21 de agosto, de seu sucessor, ministro Benedito Gonçalves, tem empreendido em prol da melhoria da atuação e da maior aproximação do Judiciário da sociedade.

VERDADE ABSOLUTA



“Envelhecer é um processo extraordinário por meio do qual você se torna a pessoa que sempre deveria ter sido”

(David Bowie, músico )