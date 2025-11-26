Cármen e Guajajara participarão de debates sobre democracia latino-americana
Conferência “Los Futuros de la Democracia” será organizada na UnB entre 8 e 9 de dezembro
Cármen Lúcia, Sonia Guajajara e a diretora regional do IDEA Internacional, Marcela Ríos, vão participar na UnB, em dezembro, da primeira edição da conferência “Los Futuros de la Democracia”.
O evento, organizado pelo Instituto de Ciência Política e pelo IDEA Internacional, vai discutir “desafios atuais da democracia e possibilidades futuras no contexto latino-americano”. A conferência acontece nos dias 8 e 9, no Instituto de Ciência Política da UnB, com transmissão ao vivo. O objetivo é “imaginar alternativas democráticas que enfrentem desigualdades estruturais e reconheçam a pluralidade social”.
A ministra do STF e presidente do TSE estará na sessão de abertura, enquanto a ministra dos Povos Indígenas do governo Lula participará de um painel sobre desigualdades e inclusão democrática.
Entre os debatedores estão nomes da academia e de organizações internacionais como Vicky Murillo, da Universidade de Columbia; Átila Roque, da Fundação Ford; Merike Blofield, da Universidade de Hamburgo; Stefania Milan, da Universidade de Amsterdã; e Roberto Pires, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.