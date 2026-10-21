Nanodiamantes a partir de plástico: laser transforma resíduos em material valioso

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Pesquisadores alemães conseguiram produzir nanodiamantes a partir de plástico e laser de alta potência. Pela primeira vez nesse modelo de experimento, a equipe recuperou as partículas totalmente intactas para análise posterior.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O avanço científico partiu do centro Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf em conjunto com a Universidade de Rostock. Cada disparo do laser gera cerca de 10 trilhões de nanodiamantes, exigindo dezenas de repetições para reunir um volume visível de material.

Leia Mais

Processo inspirado em planetas

A equipe estudou as pressões e temperaturas extremas existentes no interior de Urano e Netuno. Ao reproduzir essas condições por meio de lasers, os cientistas constataram que o carbono presente no plástico se reorganizava na forma de diamante.

Para executar o teste, os especialistas utilizaram uma instalação próxima a Praga. O laser disparou pulsos de luz contra uma película de plástico PET de 100 micrômetros de espessura, medida similar à de um fio de cabelo. O impacto gerou uma onda de pressão que comprimiu o plástico e formou os cristais.

O equipamento realizava três disparos por minuto. Ao saírem da amostra, os cristais viajavam a mais de dez quilômetros por segundo e correriam o risco de quebrar caso colidissem com um recipiente rígido. Os pesquisadores solucionaram a barreira com um gel macio capaz de amortecer a batida, posteriormente dissolvido em água para a extração do material.

Estrutura microscópica e aplicações

Após cerca de 100 disparos, o grupo recolheu várias centenas de microgramas de cristais. Análises em microscópio eletrônico revelaram que as estruturas medem, em média, três nanômetros de diâmetro e reúnem por volta de 3.000 átomos de carbono cada.

Diferente de gemas voltadas para joalheria, os nanodiamantes se destacam pela rigidez mecânica e por oferecerem uma área de superfície ampla em relação ao tamanho reduzido. Essa característica permite acelerar reações químicas específicas.

sensores de alta sensibilidade;

exames médicos de imagem;

estruturas personalizadas pela adição de outros átomos durante a fabricação.

Pesquisadores da Suécia também criaram recentemente outra estrutura aparentada ao diamante a partir de um método distinto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O método alemão segue em caráter estritamente experimental. O grupo planeja ampliar o volume recuperado e empregar lasers com maior frequência de disparos, com o objetivo de alcançar uma produção útil sem promessa de fabricação em escala industrial.