Mulher encontra diamante de 3 quilates em parque dos EUA; saiba como a pedra preciosa se forma na natureza

Uma mulher da Pensilvânia encontrou um diamante branco de 3,09 quilates durante uma visita ao Crater of Diamonds State Park. Segundo informações do próprio parque no site da CBS News, a visitante atravessava um período de luto pela perda de familiares próximos e viu na descoberta um símbolo de recomeço. Assim, a joia recebeu o nome de “Za’Novia Liberty Diamond”, referência aos netos da mulher e ao simbolismo dos 250 anos dos Estados Unidos, comemorados em 2026.

Considerado há séculos um dos minerais mais cobiçados do planeta, o diamante desperta interesse não apenas pelo brilho, mas também pela história geológica que carrega. Afinal, muito além de joias e vitrines, cada pedra preciosa revela um longo percurso desde o interior da Terra até as minas de superfície, passando por processos naturais extremos que ajudam a explicar por que o diamante é tão raro e valorizado.

Em 2026, o mercado global de diamantes segue movimentando bilhões de dólares por ano, impulsionado tanto pelo setor de luxo quanto por aplicações industriais. Ao mesmo tempo, avanços em tecnologia de mineração, métodos de certificação e produção de diamantes sintéticos vêm remodelando a forma como esse recurso é extraído, comercializado e avaliado pelos compradores.

Considerado há séculos um dos minerais mais cobiçados do planeta, o diamante desperta interesse não apenas pelo brilho, mas também pela história geológica que carrega – depositphotos.com / alphaspirit



Como o diamante se forma na natureza?

O diamante é uma forma cristalina de carbono que se forma em condições muito específicas de pressão e temperatura, a cerca de 150 a 250 quilômetros de profundidade no manto terrestre. Nessa região, o carbono é submetido a pressões superiores a 45 mil atmosferas e temperaturas que podem ultrapassar 1.200 graus Celsius. Assim, são condições sob as quais os átomos se organizam em uma estrutura cristalina extremamente rígida, responsável pela reconhecida dureza do diamante.

Esses cristais não permanecem para sempre nas profundezas. Afinal, eles são trazidos à superfície por meio de erupções vulcânicas antigas, que criam tubos de rocha chamados de kimberlito e lamproíto. Com o tempo, a erosão desgasta essas rochas, liberando os diamantes que podem ser concentrados em depósitos secundários, como cascalhos de rios e áreas aluviais. A descoberta de um corpo de kimberlito ou de um depósito aluvial rico costuma marcar o início de um importante ciclo de mineração.

Estudos geológicos indicam ainda que muitos diamantes são mais antigos que os continentes onde hoje se encontram. Idades estimadas podem ultrapassar 1 bilhão de anos, o que transforma cada gema em um registro físico da história profunda da Terra. Essa antiguidade contribui para o fascínio científico e para o interesse econômico gerado ao redor do chamado cristal de carbono.

Quais fatores definem o valor de um diamante?

O preço de um diamante lapidado é tradicionalmente orientado por quatro critérios principais, conhecidos no mercado como as 4 Cs: carat (quilate), color (cor), clarity (pureza) e cut (lapidação). O quilate indica o peso da pedra: quanto maior o diamante, mais raro tende a ser. No entanto, o tamanho é apenas um dos elementos que entram na avaliação de valor.

A cor é outro ponto central. Os diamantes brancos mais apreciados são aqueles próximos à ausência total de tonalidade, classificados com letras no sistema internacional. Ao mesmo tempo, diamantes de cor intensa, conhecidos como fancy color (como azul, rosa ou verde), podem atingir preços muito superiores, justamente pela raridade. A pureza mede a quantidade e o tipo de inclusões internas e imperfeições externas. Quanto menos marcas internas o cristal apresenta, maior a classificação de pureza e, em geral, maior o valor comercial.

A lapidação, por sua vez, não altera apenas o aspecto estético, mas também a forma como a luz interage com a gema. Proporções bem calculadas, simetria adequada e polimento cuidadoso ajudam a maximizar o brilho e o chamado fogo do diamante. Um cristal de alta qualidade, mas mal lapidado, pode parecer opaco ou sem vida, afetando diretamente seu preço. Por isso, a habilidade do lapidador é vista como um elo essencial entre o diamante bruto e a joia final.

Por que algumas regiões são famosas por seus diamantes?

A distribuição dos depósitos de diamantes está ligada à antiga estrutura dos continentes. Regiões com antigos crátons, porções estáveis da crosta terrestre, concentram as condições ideais para a formação e preservação desses minerais. Por esse motivo, países como Rússia, Botsuana, África do Sul e Canadá aparecem entre os principais produtores mundiais de diamantes naturais.

Na África Austral, grandes minas a céu aberto e subterrâneas marcam a paisagem desde o final do século XIX. No Canadá, jazidas em áreas de gelo e tundra passaram a ser exploradas a partir da década de 1990, exigindo soluções técnicas para mineração em ambientes extremos. Na Rússia, vastos depósitos em regiões remotas da Sibéria abastecem uma parcela significativa da produção global. Esses polos diamantíferos não se destacam apenas pela quantidade extraída, mas também por cadeias de beneficiamento e centros de lapidação associados.

Outros locais ganham notoriedade por tipos específicos de diamantes. A Índia, por exemplo, já foi um importante produtor entre os séculos passados, com pedras provenientes da região de Golconda, ainda hoje lembradas pela alta qualidade. Atualmente, centros de lapidação como Antuérpia, Surat e Tel Aviv desempenham papel relevante na etapa final de polimento, mesmo sem possuírem grandes jazidas em seus territórios.

Como é a mineração de diamantes e o que torna essa pedra tão rara?

A mineração de diamantes envolve operações em grande escala, que vão desde prospecção geofísica até escavações profundas em minas a céu aberto e galerias subterrâneas. Em depósitos aluviais, o trabalho inclui remoção de camadas de areia e cascalho e posterior processamento em plantas de separação, onde o minério é concentrado por gravidade, peneiramento e outras técnicas. Em muitos casos, o volume de rocha processado é elevado em comparação à quantidade de diamantes recuperada.

A raridade de um diamante de qualidade gemológica fica evidente quando se observa a relação entre toneladas de minério e quilates obtidos. Em algumas minas, milhares de quilos de rocha precisam ser escavados e triturados para que poucos quilates cheguem à fase de triagem. Além disso, apenas uma pequena fração das pedras extraídas apresenta cor, pureza e tamanho suficientes para uso em joalheria; o restante é direcionado a aplicações industriais, como ferramentas de corte e abrasivos.

A separação entre pedras de maior valor e diamantes industriais exige inspeção minuciosa, hoje auxiliada por sistemas automatizados que utilizam raios X, sensores de fluorescência e inteligência artificial para identificar rapidamente os cristais. Mesmo assim, a etapa de análise humana continua presente em muitas operações, especialmente na classificação final, na emissão de laudos de origem e na certificação das gemas.

O Crater of Diamonds State Park, localizado no condado de Pike, é o único lugar do mundo aberto ao público onde é permitido buscar diamantes em sua fonte vulcânica original – depositphotos.com / NicholasGeraldinePhotography



Quais curiosidades cercam a lapidação e os maiores diamantes da história?

A lapidação do diamante é uma especialidade que combina cálculo, mão de obra treinada e tecnologias como serras a laser. Um dos formatos mais conhecidos é o brilhante redondo, com 57 ou 58 facetas, projetado para maximizar o retorno de luz. Porém, há diversos outros estilos de corte, como princess, esmeralda, oval, pera e coração, cada um com características próprias de brilho e aparência.

Decidir como lapidar um diamante bruto envolve ponderar entre preservar o maior peso possível e eliminar inclusões que possam comprometer o visual da pedra. Em alguns casos, um único cristal de grande porte é dividido em várias gemas menores, todas cuidadosamente planejadas para aproveitar ao máximo o material disponível. Esse processo pode levar meses, do mapeamento interno ao polimento final.

A história registra alguns diamantes notáveis por peso e trajetória. Entre eles estão o Cullinan, descoberto na África do Sul em 1905, com mais de 3.100 quilates em estado bruto, e o Koh-i-Noor, extraído em antigas minas da Índia. O Hope, famoso por sua tonalidade azul profunda, é outro exemplo amplamente documentado em museus e coleções. Cada uma dessas gemas atravessou diferentes países, mudanças políticas e contextos econômicos, refletindo a relação duradoura entre diamantes, poder e prestígio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto novas tecnologias ampliam o uso de diamantes sintéticos e aprimoram a rastreabilidade das pedras naturais, o interesse por exemplares raros e por histórias de descobertas extraordinárias continua em evidência. Entre formação geológica, mineração, lapidação e comércio, o diamante permanece no centro de debates que vão da ciência dos materiais às dinâmicas do mercado de luxo global.