Manutenção aeronáutica evolui com a tecnologia digital

A aviação comercial passou por uma profunda transformação tecnológica nas últimas quatro décadas. A evolução foi além da modernização das aeronaves: mudou a forma de diagnosticar falhas, realizar reparos, preparar equipes e garantir a segurança das operações.



Esse avanço ocorre em um cenário de expansão do setor e de crescente demanda por profissionais qualificados. O Pilot and Technician Outlook 2026–2045, da Boeing, estima que a aviação comercial precisará de aproximadamente 728 mil novos técnicos de manutenção em todo o mundo durante os próximos 20 anos.



Ao mesmo tempo, a digitalização das aeronaves amplia rapidamente o uso de sistemas conectados. O Commercial Services Market Outlook (2026–2045) indica que mais de 90% da frota mundial deverá estar digitalmente conectada até 2045.



Nesse contexto está Raimundo Wagner Moraes Rolim, profissional licenciado pela FAA como Airframe and Powerplant Mechanic, com mais de 41 anos de experiência internacional em manutenção aeronáutica, aviônicos, diagnóstico de falhas e liderança de operações.



Atualmente, Raimundo atua como Duty Maintenance Manager da British Airways em Atlanta, nos Estados Unidos, acompanhando operações de manutenção de aeronaves como Boeing 777, Boeing 787 Dreamliner e Airbus A350. Sua trajetória profissional permite observar de perto uma das principais mudanças ocorridas na aviação: a passagem de aeronaves predominantemente analógicas para sistemas cada vez mais digitais, integrados e capazes de gerar grandes volumes de informações para as equipes de manutenção.



Quando iniciou a carreira, o diagnóstico dependia fortemente de diagramas elétricos, instrumentos de medição e conhecimento prático. Uma única falha podia exigir horas de investigação envolvendo sensores, relés, conectores, chicotes e outros componentes.



“O mecânico precisava compreender o funcionamento completo do sistema e desenvolver uma capacidade muito forte de troubleshooting. Não existia um computador indicando diretamente onde procurar”, explica Raimundo.



Com a introdução da eletrônica digital, computadores passaram a controlar e monitorar diversos sistemas das aeronaves. Tecnologias como o Built-In Test Equipment (BITE) permitiram o registro automático de falhas e contribuíram para tornar o diagnóstico mais rápido e direcionado.

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Em muitas aeronaves modernas, os sistemas registram mensagens de falha, armazenam informações sobre o momento em que determinado problema ocorreu e fornecem dados importantes para orientar a investigação das equipes de manutenção. Isso, porém, não significa que o diagnóstico tenha se tornado automático.



“O código de falha indica uma direção, mas nem sempre revela a causa real do problema. Não basta saber qual mensagem apareceu. É necessário compreender por que ela apareceu e analisar todo o sistema antes de tomar uma decisão de manutenção”, destaca.



Um componente apontado pelo sistema pode, por exemplo, estar funcionando corretamente, enquanto a verdadeira origem da falha está em um conector, em uma alimentação elétrica, um chicote ou mesmo outro equipamento relacionado. Nesses casos, tecnologia e experiência precisam trabalhar juntas.

Outra transformação importante surgiu com a capacidade de acompanhar continuamente o desempenho dos sistemas da aeronave. A análise de parâmetros abriu caminho para o desenvolvimento da chamada manutenção preditiva. Dados de motores, sistemas hidráulicos, temperaturas, pressões e vibrações podem ser monitorados ao longo do tempo para identificar sinais de degradação antes que provoquem uma falha operacional.



Em vez de atuar somente após o aparecimento de um defeito, as equipes podem reconhecer tendências e planejar determinadas intervenções antecipadamente. Esse processo pode reduzir interrupções operacionais e aumentar a disponibilidade das aeronaves, sem alterar um princípio fundamental da atividade: qualquer decisão de manutenção deve seguir rigorosamente os procedimentos técnicos aprovados.

A transformação tecnológica também modificou o perfil do profissional de manutenção. Durante décadas, conhecimentos de mecânica, hidráulica, pneumática e eletricidade constituíram a base da formação dos técnicos. Essas áreas continuam essenciais, mas hoje convivem com aviônicos, eletrônica digital, computadores, redes de comunicação e análise de dados. Por isso, a atualização profissional tornou-se permanente.



Raimundo também acumulou experiência na formação de novos profissionais. Foi professor da Escola de Aviação (EDAPA), em Campinas, onde ministrou aulas na área de manutenção aeronáutica. Para ele, transmitir conhecimento técnico às novas gerações é parte importante da própria evolução da aviação. A experiência acumulada nos hangares e nas linhas de manutenção precisa ser combinada com a familiaridade que os novos profissionais possuem com tecnologias digitais.

A disseminação do conhecimento também ganhou novos canais. Além das escolas especializadas e dos treinamentos oferecidos pelas empresas, profissionais e comunicadores da área passaram a aproximar o público do universo da manutenção aeronáutica.



Essa aproximação também ajuda a dar visibilidade a uma área da aviação que normalmente permanece distante dos passageiros: o trabalho realizado diariamente por milhares de profissionais para garantir que cada aeronave esteja em condições adequadas de operação.

O próximo estágio dessa transformação deverá incorporar ainda mais recursos tecnológicos. Para Raimundo, o futuro da manutenção aeronáutica deverá incluir maior utilização de inteligência artificial, sensores inteligentes, realidade aumentada e sistemas capazes de prever falhas com mais precisão.



A experiência acumulada ao longo das últimas quatro décadas, no entanto, mostra que a tecnologia permanece como ferramenta — e não como substituta do conhecimento técnico, do julgamento profissional e da responsabilidade de quem libera uma aeronave para o voo.



“A tecnologia mudou as ferramentas da manutenção, mas não substituiu o conhecimento humano. Seja diante de uma aeronave analógica ou de um avião digital moderno, a responsabilidade do profissional continua sendo garantir que cada aeronave esteja tecnicamente segura para o próximo voo”, conclui Raimundo.

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Por Guilherme Bastos