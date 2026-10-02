JDP Med cria forma de gerir e aumentar o lucro de clínicas

A JDP Med atua no mercado brasileiro de saúde com um modelo que combina consultoria comercial e um sistema de gestão próprio voltado a clínicas médicas, odontológicas, dermatológicas, de estética e diversas outras áreas da saúde. A proposta da empresa é converter clínicas em operações estruturadas, com processos comerciais definidos, indicadores de desempenho acompanhados de perto e menor dependência da presença do profissional de saúde nas tarefas administrativas e de vendas.

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O ambiente em que essas clínicas operam ficou mais disputado. O levantamento Demografia Médica 2025, conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em parceria com o Ministério da Saúde e a Associação Médica Brasileira (AMB), apontou que o país contava com 353.287 médicos especialistas em dezembro de 2024, o equivalente a 59,1% do total de registros. O estudo também identificou concentração expressiva desses profissionais na rede privada e distribuição desigual pelo território, cenário que tende a pressionar clínicas e consultórios a se diferenciarem no modelo de negócio, e não apenas pela formação técnica.

A metodologia da empresa divide a operação das clínicas em cinco frentes integradas: aquisição de pacientes qualificados, processo de vendas, gestão, experiência do paciente e tecnologia/IA. Cada frente reúne uma metodologia própria, como funis de captação, playbooks de atendimento, acompanhamento de indicadores financeiros, planos de tratamento de alto valor e centralização de registros em um único ambiente digital.

Gestão é o fundamento da clínica

Amyr Zogbi, diretor administrativo da JDP Med, afirma que o ponto de partida dos projetos costuma ser a organização dos números. “Muita clínica cresce em faturamento e continua sem saber de onde vem a margem. O primeiro trabalho é colocar DRE, fluxo de caixa e indicadores na mesa, porque decisão sem número é palpite”, diz. Para ele, a rotina de liderança pesa tanto quanto a ferramenta escolhida: “Processo que não tem responsável e data vira tempo perdido à toa. A gestão precisa de ritual, meta baseada em dados e acompanhamento diário, semanal e mensal”, completa.

Captação de pacientes e posicionamento

Kauan Vecker, diretor de marketing, observa que a dependência exclusiva da indicação espontânea limita o crescimento das clínicas. “O boca a boca é um ativo valioso, mas não é previsível. Quando a clínica passa a ter posicionamento claro e canais de captação ativos, ela deixa de depender da sorte do mês”, explica. Ele acrescenta que o esforço de aquisição só se sustenta quando se dialoga com as demais áreas: “Não adianta gerar demanda qualificada se o SDR e/ou secretária não responde no tempo certo. Marketing sem comercial estruturado vira custo”.

Rotina comercial e previsibilidade de receita

Leo Rossetto, diretor comercial, diz que grande parte da perda de faturamento é devido à ausência de cadência no contato com interessados. “A maior perda de receita de uma clínica está no paciente que pediu informação e nunca mais recebeu retorno. Qualificação e follow-up resolvem boa parte disso antes de qualquer investimento novo”, pontua.

Segundo ele, os programas da JDP Med foram desenhados para instalar essa rotina junto à equipe da própria clínica: “Consultoria que entrega relatório e vai embora não muda o comportamento. O time precisa operar o processo com alguém do lado”, assinala.

Experiência do paciente e Idealização do Método 5S

Arthur Ramos, diretor de experiência, relaciona a organização interna à permanência do paciente na clínica. “Experiência não começa na sala de atendimento, começa na primeira resposta e continua no pós. Quem acompanha o paciente depois do procedimento tem recompra e indicação sem precisar ampliar verba em anúncios ou fazer muito esforço desnecessário”, avalia. Ele complementa que planos de tratamento de longo prazo exigem registro e método: “Sem histórico organizado, a clínica recomeça o relacionamento a cada contato, e o sistema da JDP Med resolve isso”.

Tecnologia e centralização de dados

Kauan Silva, head de tecnologia, detalha que o sistema proprietário concentra prontuário, agenda, atendimento por WhatsApp, funil de vendas, orçamentos, contratos digitais, painéis por unidade, controle de insumos/estoque, controle financeiro e automações com inteligência artificial, entre elas a assistente batizada de Sara. “Uma clínica médica opera com três, quatro sistemas que não se falam. O dado fica partido e ninguém enxerga o funil inteiro. Isso acaba com a previsibilidade”, descreve.

De acordo com ele, a integração é o que viabiliza qualquer análise consistente: “Automação só faz sentido quando a informação está em um lugar só. Antes disso, o que existe é retrabalho disfarçado de tecnologia”, frisa.

O portfólio inclui ainda o JDP Day Experience, imersão presencial com doutores(as) e proprietários de clínicas para discussão de casos e alinhamento de estratégias. A sigla que nomeia o grupo remete aos pilares declarados pelos sócios no início da operação: Jesus, Disciplina e Propósito (JDP).

Conforme a empresa, o diagnóstico inicial costuma revelar o mesmo conjunto de gargalos nas clínicas atendidas, entre eles descontrole das negociações em andamento, informações espalhadas por sistemas distintos e sobrecarga do profissional que acumula atendimento, vendas e gestão. A reorganização da jornada do paciente, o treinamento das equipes e a redução do número de programas em uso são apontados pela companhia como os efeitos mais recorrentes dos projetos concluídos.

Para os próximos ciclos, a JDP Med informa que pretende ampliar a base de clínicas atendidas e o volume de negócios gerado por esses clientes, além de expandir os recursos do sistema e consultoria. A companhia declara que a prioridade segue sendo o acompanhamento próximo durante toda a jornada, garantindo que as clínicas tenham resultados mais rápidos e satisfatórios desde o primeiro contato.

Para mais informações, basta entrar em contato:

Site: https://jdpmed.com.br/?

Telefone: (11) 99661-1873

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