Loja Elétrica inicia nova fase com implantação do SAP S/4HANA

Algumas transformações começam muito antes de seus resultados se tornarem visíveis. Foi assim com a Loja Elétrica. Em março de 2023, a empresa iniciou um processo estruturado para escolher uma nova plataforma de gestão capaz de acompanhar os próximos capítulos de uma história construída ao longo de décadas. Mais de dois anos depois, em 1º de agosto de 2026, o Projeto SAPIENS chegou ao seu principal marco: o Go Live do SAP S/4HANA.



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A jornada começou com uma RFP que envolveu avaliações técnicas, provas de conceito e análises das soluções disponíveis no mercado. Ao final desse processo, a Loja Elétrica escolheu o SAP S/4HANA e confiou à Fusion Consultoria a implementação do projeto. Nascia o SAPIENS, nome que tem origem no latim e está associado à sabedoria, ao conhecimento e à inteligência. Mais do que identificar um projeto de tecnologia, o conceito representava a visão de uma transformação construída a partir da combinação entre inovação, conhecimento e pessoas.



Tecnologia transformando a operação



A escolha pelo SAP S/4HANA acompanha um movimento de empresas que buscam modernizar sua gestão, integrar informações e criar estruturas mais preparadas para novos ciclos de crescimento. Investimentos em tecnologia deixaram de representar apenas uma atualização operacional e passaram a fazer parte das decisões estratégicas das organizações, contribuindo para eficiência, governança, capacidade de adaptação e geração de valor.



Na Loja Elétrica, a dimensão da mudança não estava apenas na tecnologia. Ao longo de mais de dois anos, equipes de negócio e tecnologia trabalharam na construção de uma nova operação. O projeto envolveu desenho e revisão de processos, integrações, testes, preparação de dados, capacitação das equipes e uma extensa etapa de preparação para a virada.



O desafio era transformar uma estrutura que fazia parte da rotina da empresa há décadas sem perder de vista aquilo que não poderia parar: o negócio.



“Talvez a melhor forma de dimensionar esse projeto seja lembrar que estávamos substituindo uma plataforma que acompanhou a Loja Elétrica por aproximadamente 45 anos. Não estávamos simplesmente trocando um sistema: estávamos transformando processos, formas de trabalhar e uma cultura construída ao longo de décadas. Para tornar isso possível, formamos uma equipe com profissionais de diferentes áreas da Loja Elétrica, que durante mais de dois anos estiveram 100% dedicados ao projeto. Foram eles que trouxeram o conhecimento do nosso negócio, participaram das decisões, enfrentaram os desafios e, junto com a Fusion, construíram essa transformação. Por isso, o Go-Live representa muito mais do que a entrada de uma nova tecnologia em operação. Ele materializa o trabalho e o comprometimento de muitas pessoas e marca o início de uma nova etapa para a empresa. Quando olho para toda essa jornada, tenho muito orgulho da tecnologia que conseguimos implantar, mas tenho ainda mais orgulho da equipe que construímos ao longo dessa jornada. O SAP é uma parte importante desse legado, mas as pessoas, o conhecimento adquirido e a capacidade que desenvolvemos para continuar transformando o nosso negócio são, para mim, o maior resultado do Projeto SAPIENS”, afirma Leandro Ferraz, Gerente de TI da Loja Elétrica.



O dia em que a transformação ganhou vida



Depois de mais de dois anos de preparação, chegou o momento que havia orientado toda a jornada. Em 1º de agosto de 2026, o SAP S/4HANA entrou oficialmente em operação na Loja Elétrica.



A data marca o encerramento da etapa de implementação, mas também representa o início de uma nova fase. É quando a tecnologia deixa de ser projeto e passa a fazer parte da rotina: os processos começam a ser executados na nova plataforma, as equipes incorporam novas formas de trabalho e a operação passa a experimentar, na prática, tudo aquilo que foi construído ao longo dos meses anteriores.



A virada materializou um longo período de planejamento, testes, ajustes, decisões e preparação. Para quem esteve diretamente envolvido no projeto, o dia 1º de agosto representa muito mais do que uma data no cronograma: foi o momento em que um projeto concebido em 2023 ganhou vida na operação.



Para a Fusion, a conclusão do Projeto SAPIENS representa também o reconhecimento de uma relação construída a partir da confiança. A escolha como parceira implementadora deu início a uma jornada que ao longo do projeto aproximou ainda mais os times e transformou desafios em decisões compartilhadas.



“Construímos um resultado singular! Mesmo com processos desafiadores e mudanças culturais apontando para uma transição talvez menos tranquila, as equipes demonstraram que com engajamento, planejamento, gestão e um propósito em comum, o resultado pode ir além das expectativas. Este resultado só se tornou realidade porque os esforços foram somados e o objetivo era único, limpo e transparente. Estamos orgulhosos em ter contribuído neste marco tecnológico tão significativo para a Loja Elétrica. Nossa maior satisfação é poder ouvir, já nos primeiros dias, os relatos superpositivos em relação aos ganhos alcançados nos controles, processos e operação como um todo”, comenta Wyllyans Dambros, Sócio-Diretor da Fusion Consultoria.



Mais do que implementar SAP, construir uma transformação



Projetos dessa dimensão são construídos a muitas mãos. Durante toda a jornada, o conhecimento do negócio, a experiência em SAP e a proximidade entre as equipes foram fundamentais para transformar desafios em decisões e decisões em resultados. Para a Fusion, esse é um dos principais pilares de uma transformação bem-sucedida: a tecnologia é essencial, mas são as pessoas, a governança e a capacidade de compreender o negócio que fazem a transformação acontecer.



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O Go Live encerra uma importante etapa do Projeto SAPIENS, mas inaugura uma nova fase para a Loja Elétrica, sustentada por tecnologia, processos integrados e uma estrutura preparada para acompanhar sua evolução.

