Seequent lança análise de imagens da Imago alimentada por IA para acelerar a perfilagem de testemunhos geológicos

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, lançou a análise de imagens da Imago, um novo recurso alimentado por IA e construído diretamente na sua solução baseada na nuvem, Imago, para extrair conhecimento de imagens geocientíficas.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261013824074/pt/

Imago image analysis results showing core condition, fracture polylines, and AutoCrop boundaries on diamond-drilled core. Core condition delineates solid (blue), broken (orange), depth blocks (green), and gaps in recovered core.

Com a nova análise de imagens da Imago embutida, os geólogos podem analisar as imagens de testemunho de sondagem em minutos, acelerando drasticamente a análise que, tradicionalmente, leva dias ou semanas. A análise gera dados geológicos quantitativos, consistentes e de alta confiança para apoiar decisões de modelagem e exploração, ajudando as equipes, desde empresas de exploração juniores até as grandes mineradoras a derivar maior valor dos programas de perfuração.

Os modelos de aprendizagem de máquina, criados para o propósito específico, automatizam a preparação e análise de imagens de testemunhos de sondagem, convertendo imagens novas e históricas de caixas de testemunhos em produtos como conjuntos de dados de profundidade para o Índice de Qualidade da Rocha (RQD, Rock Quality Designation). Como exemplo, a análise de imagens da Imago processou 600 metros de imagens de testemunhos de sondagem em dois minutos, produzindo dados de perfuração estruturados e com referência de profundidade para interpretação downstream.

Tim Schurr, gerente de linha de produtos da Seequent para dados de perfuração, afirmou que uma oportunidade significante para a IA na área de exploração é incorporá-la diretamente nos fluxos de trabalho de que os geólogos já usam; não simplesmente acelerar as tarefas, mas melhorar a consistência e a confiança dos dados geológicos que sustentam as decisões de exploração.

"Cada caixa de testemunho representa um investimento substancial, mas a extração tradicionalmente é um processo qualitativo manual, com resultados influenciados pelo treinamento, pela experiência, pelo tempo e pelos recursos disponíveis ao geólogo ou técnico de registro de testemunhos.

Ao aplicar a IA dentro do fluxo de trabalho estabelecido da Imago, a análise de imagens da Imago oferece repetitividade ao processo, ajudando as organizações a economizar tempo e dinheiro enquanto melhoram a consistência dos dados capturados. Isso é importante para cada decisão que se segue. Os geólogos podem investigar resultados inesperados, desafiar suposições e validar e fortalecer os modelos que orientam as decisões de perfuração".

Das imagens de testemunho aos dados geológicos quantitativos

A análise de imagens da Imago usa os modelos de aprendizagem de máquina proprietários da Seequent para transformar as bibliotecas de fotos de testemunhos coletadas ao longo de anos de programas de perfuração em dados geológicos quantitativos.

Os geólogos podem revisar os resultados de acordo com as imagens de testemunho subjacentes, ajustar a análise e validar os resultados antes de usá-los na tomada de decisão de modelagem, interpretação e exploração, ao mesmo tempo que preserva uma conexão direta com a própria rocha.

As imagens do cliente e os dados geológicos são gerenciados com segurança dentro do ambiente da Imago. Os clientes mantêm o controle sob os seus dados e podem, opcionalmente, alavancá-los para melhorar os resultados das análises.

Imagens conectadas geram confiança nos fluxos de trabalho de exploração

A análise de imagens da Imago conecta as imagens de testemunho e os dados geológicos gerados com o fluxo de trabalho de exploração mais amplo. Os dados de intervalo validados podem ir ao Leapfrog para modelagem geológica em 3D, ao MX Deposit para gestão de dados de sondagem e amostras, e outros softwares de geologia integrados para maior investigação.

Essa conexão amplia o valor das imagens de testemunho e dos dados geológicos para além da descrição inicial dos testemunhos, apoiando a interpretação e a tomada de decisão em todo o ciclo de vida de exploração e mineração.

Mais informações estão disponíveis na página do produto Imago.

FIM

Para imagens em alta resolução, clique aqui.

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Sobre a Seequent

A Seequent, The Bentley Subsurface Company, ajuda organizações a compreender o subsolo, dando-lhes a confiança necessária para tomar decisões melhores e mais rápidas. A Seequent desenvolve tecnologia de ponta que está na vanguarda das ciências da Terra, transformando a maneira como nossos clientes trabalham. Diariamente, ajudamos nossos clientes a desenvolver recursos minerais críticos de forma mais sustentável, projetar e construir infraestrutura melhor, obter energia renovável e reduzir seu impacto no meio ambiente.

A Seequent opera em mais de 150 países, mantendo orgulhosamente sua sede na Nova Zelândia.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa:

Dina Zaid, assessora sênior de comunicações externas da Seequent, dina.zaid@seequent.com

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Sandra Lukey, Shine Group, sandra@shinegroup.co.nz