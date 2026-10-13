ExaGrid anuncia recorde de Reservas e Receitas do Trimestre

A ExaGrid®, maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo, que oferece armazenamento de backup em camadas com os backups e restaurações mais rápidos, o maior sistema de expansão de armazenamento de backup com deduplicação e a segurança mais abrangente, além de bloqueio de tempo de retenção com inteligência artificial para recuperação de ransomware, anunciou hoje que teve seu melhor terceiro trimestre de todos os tempos em termos de reservas e receita no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026, com crescimento de receita de dois dígitos em relação ao terceiro trimestre de 2025 e crescimento de receita de dois dígitos nos primeiros nove meses de 2026 em relação a 2025. A ExaGrid superou suas metas em todos os três trimestres de 2026 e está à frente do planejado, rumo a um ano recorde em reservas e receita. A taxa de crescimento da ExaGrid está acelerando.

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Além disso, a ExaGrid manteve resultados positivos em P&L, EBITDA e fluxo de caixa livre pelo 23º trimestre consecutivo. A empresa não possui dívidas, demonstrando solidez financeira.

A ExaGrid registrou sua maior porcentagem de pedidos provenientes de negociações acima de US$ 1 milhão.

Destaques do 3º trimestre de 2026:

Taxa média de sucesso superior a 70% mantida ao longo de quatro trimestres.

Mais de 5.000 organizações protegem seus dados com o Armazenamento de Backup em Camadas da ExaGrid.

Instalações para clientes em 108 países.

Equipes de vendas e suporte em 30 países e instalações em clientes em mais de 80 países.

Mais de 50% dos pedidos vieram de fora dos Estados Unidos.

A empresa mantém resultados positivos em caixa, EBITDA e P&L nos últimos 23 trimestres.

A ExaGrid lançou a versão 8.1, adicionando suporte para Cohesity DataProtect, criptografia NFS over the wire e rastreamento de cota de tamanho de dados por compartilhamento.

“A ExaGrid continua crescendo e se tornou a maior fornecedora independente de armazenamento de backup do mundo”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. “Os clientes têm apenas três opções: armazenamento primário padrão como destino de backup — que é caro, não possui integrações com aplicativos de backup e é vulnerável a ataques de segurança; appliances de desduplicação inline — que são lentos para backups e restaurações, não são escaláveis ??e estão expostos a ataques de segurança; ou o armazenamento de backup em camadas da ExaGrid — que é rápido para backups e restaurações, oferece escalabilidade horizontal (scale-out) à medida que os dados crescem e conta com o único air gap em camadas integrado e o recurso Retention Time-Lock (bloqueio de tempo de retenção) com tecnologia de IA para segurança. A ExaGrid oferece suporte a Veeam, Commvault, Cohesity DataProtect e NetBackup, Rubrik, Oracle RMAN direto, HYCU, Acronis e muitos outros aplicativos e utilitários de backup. A ExaGrid caminha para mais um ano recorde em volume de pedidos e receita. Nossa taxa de sucesso competitivo, taxa de retenção de clientes, pontuação NPS e porcentagem de clientes com contratos de manutenção e suporte continuam sendo as mais altas do setor de armazenamento de backup. Nossa taxa de crescimento está acelerando.”

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece Armazenamento de Backup em Camadas com uma Landing Zone exclusiva de cache em disco, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura escalável e recursos abrangentes de segurança, incluindo o Bloqueio de Tempo de Retenção com Inteligência Artificial para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid proporciona backups e restaurações mais rápidos, além de recuperação instantânea de VMs. A Camada de Repositório oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência forçada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com uma camada não voltada para a rede (air gap em camadas), exclusões atrasadas e objetos imutáveis ??para recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261013288580/pt/

Contato para a Imprensa:

Mary Domenichelli

ExaGrid

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mdomenichelli@exagrid.com