Lara Rodrigues, a Narizinho de “Sítio do Picapau Amarelo”, fala sobre possível retorno à atuação

Lara também comentou o carinho que continua a receber do público por seu trabalho em “Sítio do Picapau Amarelo”. Segundo ela, é comum ser reconhecida nas ruas tanto por adultos que acompanharam a série na infância quanto por crianças que a conheceram por influência dos pais. A artista observou que o interesse renovado pelo programa ampliou essas demonstrações de afeto, que considera experiências muito agradáveis e especiais. Foto: Reprodução / Instagram