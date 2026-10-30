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Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 mil

Oportunidades somam mais de mil vagas no estado com editais da Emater e PM; novo concurso do TRT-MG também promete remunerações atrativas

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Flor Sette Câmara
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Flor Sette Câmara
Repórter
30/10/2026 16:20

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Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 mil
Veja os concursos autorizados em Minas Gerais crédito: Freepik

O Dia do Servidor Público é celebrado nesta quarta-feira (28/10), período que reúne diversas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público. Concursos com editais publicados e seleções autorizadas somam postos de trabalho com remunerações atrativas em diferentes níveis de formação.

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Concursos com inscrições abertas e em andamento

Diversas seleções públicas recebem cadastros ou estão em andamento pelo território mineiro:

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  • Emater-MG: oferta de 120 vagas com remunerações de até R$ 7.321,75. As inscrições continuam disponíveis até o dia 30 de outubro de 2026, com organização da Fundep.

  • Prefeituras de Santa Luzia, São João Del-Rei e Contagem: administrações que reúnem mais de 1.000 vagas abertas no estado. A Prefeitura de Contagem se destaca ao disponibilizar 284 postos para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

  • Unifei-MG: instituição federal que abre 27 vagas com salários de até R$ 13,7 mil. O calendário de inscrições vigora de 26 de outubro até 26 de novembro de 2026.

  • PM-MG (Oficiais / CFO): seleção da Polícia Militar com oferta de 90 postos destinados ao nível superior e remuneração inicial de R$ 12.170.

Novo concurso autorizado para o TRT-MG

O Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT MG) autorizou oficialmente a realização de um novo concurso público para 2027. A preparação foca na reposição de pessoal e no atendimento às demandas do tribunal.

As principais informações confirmadas sobre a seleção reúnem os seguintes dados:

  • situação atual: concurso autorizado e comissão interna em formação voltada ao cadastro de reserva.

  • previsão de edital: documento esperado para publicação a partir do segundo semestre de 2027, visto que a seleção anterior de 2022 possui validade até 17 de fevereiro de 2027.

  • cargos previstos: oportunidades distribuídas entre as funções de técnico judiciário e analista judiciário, englobando diversas especialidades.

  • cargos vagos: quadro institucional com cerca de 496 cargos desocupados, sendo aproximadamente 392 postos para técnico judiciário e 104 posições para analista judiciário.

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  • remunerações iniciais: valores com reajustes vigentes de R$ 9.776,74 para técnico judiciário e R$ 16.041,21 para analista judiciário, além de benefícios com auxílio-alimentação de R$ 1.860,51 e assistência pré-escolar de R$ 1.288,47.

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