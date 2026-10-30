Dia do Servidor: veja concursos abertos em MG com vagas de até R$ 13 mil

O Dia do Servidor Público é celebrado nesta quarta-feira (28/10), período que reúne diversas oportunidades para quem busca ingressar no serviço público. Concursos com editais publicados e seleções autorizadas somam postos de trabalho com remunerações atrativas em diferentes níveis de formação.

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Concursos com inscrições abertas e em andamento

Diversas seleções públicas recebem cadastros ou estão em andamento pelo território mineiro:

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Emater-MG : oferta de 120 vagas com remunerações de até R$ 7.321,75. As inscrições continuam disponíveis até o dia 30 de outubro de 2026, com organização da Fundep.

Prefeituras de Santa Luzia, São João Del-Rei e Contagem: administrações que reúnem mais de 1.000 vagas abertas no estado. A Prefeitura de Contagem se destaca ao disponibilizar 284 postos para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

Unifei-MG: instituição federal que abre 27 vagas com salários de até R$ 13,7 mil. O calendário de inscrições vigora de 26 de outubro até 26 de novembro de 2026.

PM-MG (Oficiais / CFO): seleção da Polícia Militar com oferta de 90 postos destinados ao nível superior e remuneração inicial de R$ 12.170.

Novo concurso autorizado para o TRT-MG

O Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT MG) autorizou oficialmente a realização de um novo concurso público para 2027. A preparação foca na reposição de pessoal e no atendimento às demandas do tribunal.

As principais informações confirmadas sobre a seleção reúnem os seguintes dados: