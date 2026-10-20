Biblioteca Nacional premia Adélia Prado
Mineira venceu a categoria Poesia; Paulliny Tort (romance do ano), Maria Valéria Rezende (contos),Ynaê Lopes dos Santos (ensaio social) também foram premiadas
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O prêmio literário da Biblioteca Nacional consagrou o livro “Os imortais”, da brasiliense Paulliny Tort, como o melhor romance do ano, segundo o comunicado feito pela instituição nesta terça-feira (20/10).
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Em seguida, vieram os romances mais recentes de Lourenço Mutarelli (“Masuaki e/ou Não deixe os cachorros latirem sozinhos”) e Renata Belmonte (“Piscinas russas”) -– a Biblioteca Nacional divulga os três primeiros colocados de cada categoria.
Em poesia, prevaleceu “O jardim das oliveiras”, livro com que Adélia Prado rompeu um hiato de 13 anos sem publicar. A vencedora do Camões e do prêmio Machado de Assis conquista o prêmio aos 90 anos de idade. Nessa categoria, o segundo e terceiro lugares ficaram com “Boris e Marina”, de Alberto Martins, e “Os mortos”, de Paulo Franchetti, respectivamente.
A melhor contista do ano também foi uma veterana, a paulista Maria Valéria Rezende, de 83 anos, que publicou “Recapitulações”, dando sua versão para algumas das principais obras da literatura mundial.
Já o melhor cronista foi um estreante, DJ Dolores, compositor sergipano que estreou com “Lugares para chorar no Recife” pela jovem editora Seja Breve.
O cacique Raoni Mtyktire? foi lembrado na categoria de histórias de tradição oral pelo livro em que narra suas lembranças e explica a cosmogonia de seu povo, feito em parceria com o antropólogo Fernando Niemeyer para a Companhia das Letras.
O melhor ensaio literário do ano foi a biografia de João Guimarães Rosa feita por Leonencio Nossa, segundo a Bilbioteca Nacional. Já o melhor ensaio social foi “Irmãs do Atlântico”, adaptação da tese de doutorado da historiadora Ynaê Lopes dos Santos.
Confira premiados pela Biblioteca Nacional
CONTO - PRÊMIO CLARICE LISPECTOR
• “Recapitulações”, de Maria Valéria Rezende. Editora 34
CRÔNICA - PRÊMIO JOÃO DO RIO
• “Lugares para chorar no recife”, de DJ Dolores. Seja Breve Edições
ENSAIO LITERÁRIO - PRÊMIO MÁRIO DE ANDRADE
• “João Guimarães Rosa, biografia”, de Leonencio Nossa. Editora Nova Fronteira
ENSAIO SOCIAL - PRÊMIO SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
• “Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana (1763-1843)”, de Ynaê Lopes dos Santos. Editora Civilização Brasileira
HISTÓRIAS DE TRADIÇÃO ORAL - PRÊMIO AKULI
• “Memórias do cacique”, de Raoni Mtyktire.? Grupo Companhia das Letras
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS - PRÊMIO ADOLFO AIZEN
• “Dormindo entre cadáveres”, de Luís Moreira Gonçalves e Felipe Parucci.
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ILUSTRAÇÃO- PRÊMIO CARYBÉ
• “O muiraquitã: uma proteção ancestral”, de Mauricio Negro. PeraBook Editorial
POESIA - PRÊMIO ALPHONSUS DE GUIMARAENS
• “O jardim das oliveiras”, de Adélia Prado. Editora Record.
ROMANCE - PRÊMIO MACHADO DE ASSIS
• “Os imortais”, de Paulliny Tort. Editora Fósforo.
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TRADUÇÃO - PRÊMIO PAULO RÓNAI
• “Sem despedidas”, de Han Kang. Companhia das Letras. Tradução de Natália T.M. Okabayashi. Todavia