Encontro Internacional do Piano Contemporâneo promove recitais gratuitos

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Idealizado em 2016 pela pianista Ana Cláudia Assis, professora da Escola de Música da UFMG, o Encontro Internacional do Piano Contemporâneo nasceu como um evento itinerante. Ao completar 10 anos, e após edições no Brasil, Argentina e Portugal, ele retorna a Belo Horizonte. Será realizado a partir desta quarta (21/10), no Conservatório UFMG e no Teatro Feluma.

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Mesas-redondas, palestras e apresentações de trabalhos integram a parte acadêmica do evento, nesta edição sob a responsabilidade dos programas de pós-graduação em música da UFMG e da UEMG. Haverá quatro recitais – dois no Conservatório e dois no Feluma.



“São pelo menos 50 participantes. Ou seja, tem pianista para dar e vender. Como é aberto também para o universo da música popular, abrange uma produção mais experimental e autoral. O intérprete não é só reprodutor, mas criador. Há projetos de piano e vídeo, dança e sons eletrônicos”, comenta Ana Cláudia.



A extraordinária trajetória como pianista e educadora de Berenice Menegale, de 92 anos de idade e mais de 60 à frente da Fundação de Educação Artística (FEA), será celebrada na abertura do evento. Ana Cláudia e Glaura Lucas apresentam, a partir das 10h, a conferência “Pelas mãos de Berenice Menegale: Música contemporânea em Belo Horizonte”. As duas professoras preparam ensaio biográfico sobre a pianista, que deverá ser publicado em breve.



O outro homenageado, “talvez o mais vanguardista da música brasileira do século 20”, diz Ana Cláudia, é o compositor e professor Gilberto Mendes (1922-2016). Nos 10 anos de morte do pioneiro da música concreta, outra referência na produção de vanguarda, a compositora, professora e pesquisadora Denise Garcia ministra, na quinta (22/10), às 10h45, a palestra “Gilberto Mendes e o piano: três obras, três poéticas”.



A agenda de apresentações tem início também nesta quarta, às 12h30, com as irmãs Luísa e Natália Mitre com o Duo Mitre, de piano, vibrafone e percussão. À noite, também no Conservatório, a atração é o pianista colombiano Santiago Velásquez. Na quinta, os recitais passam para o Teatro Feluma, que abre o programa com a pianista portuguesa Ana Telles. O recital terá a participação de Felipe Amorim, que ficará a cargo de projeções e efeitos eletrônicos.



LANÇAMENTO

Na sexta, fechando o evento, o paulista Paulo Braga faz o lançamento do álbum “Chiaroscuro”. Na verdade, será o primeiro show do trabalho em que ele relê, ao piano, as valsas de Arrigo Barnabé – os dois trabalham juntos desde 1988.



“Já participei de diversas formações com ele, desde duos de piano até missas, pocket óperas e trilhas de filmes. Quando recebi o convite para fazer um álbum, achei que seria uma homenagem sensacional gravar as valsas do Arrigo. Todas têm letra, mas nunca tinham sido gravadas em piano solo. Foi desafiador”, comenta Braga.



O pianista, compositor e educador selecionou nove: “Lenda”, “Luar” e “Cidade oculta” entre elas. “Essas músicas estão no meu imaginário há muitos anos, em diversas formações. Na hora que as trago para o piano solo, coloco minha identidade sem descaracterizar a obra do Arrigo, faço um exercício muito interessante.”



No primeiro momento, Braga pensou em trabalhar o material em paralelo com o próprio autor. “Mas depois achei melhor não, só conferimos as partituras. Só mostrei depois de masterizar, quando o levei para o estúdio.”



A gravação, em nove canais, foi algo inédito na carreira de Braga. O registro foi no estúdio Monteverdi, de André Mehmari. “O piano ficou quietinho no lugar dele e foi colocada uma torre com nove microfones. Na hora que você escuta, virou como uma escultura sonora.”



No show, ele irá além do repertório do álbum. “São 30 anos de valsa ali, fases bem diferentes da composição do Arrigo. Para o show ficar mais imerso na sonoridade dele, coloquei várias citações, improvisações de ‘Clara crocodilo’, como ‘Infortúnio’ e ‘Office-boy”, que viraram uma ponte de uma música e outra. Quem estiver ouvindo vai poder viajar no imaginário dele, desde a coisa dodecafônica até as valsas líricas”, comenta Braga.

RECITAIS

Nesta quarta (21/10)

• 12h30, no Conservatório UFMG – Duo Mitre (Luísa Mitre ao piano e Natália Mitre no vibrafone percussão). Entrada franca.

• 19h30, no Conservatório UFMG – “O piano em ressonância”, com Santiago Velásquez. Entrada franca



Quinta (22/10)

• 20h, no Teatro Feluma – “Piano constelação: Som e imagem na música portuguesa contemporânea”, com Ana Telles (piano) e Felipe Amorim (vídeo e eletrônica). Entrada franca (retirada no Sympla)



Sexta (23/10)

• 20h, no Teatro Feluma – “Chiaroscuro”, de Paulo Braga. Entrada franca (retirada no Sympla)

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10º ENCONTRO INTERNACIONAL DE PIANO CONTEMPORÂNEO

Desta quarta (21/10) a sexta (23/10), no Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534, Centro) e no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). O evento conta com palestras, mesas-redondas, comunicações de pesquisa e recitais. Programação completa no Instagram (@encontropianocontemporaneo).