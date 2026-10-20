Academia Mineira de Letras entrega prêmio a Francisco de Morais Mendes

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O escritor e jornalista belo-horizontino Francisco de Morais Mendes, de 70 anos, venceu o Prêmio Academia Mineira de Letras 2026 com o livro de contos “A bala dos desarmados” (Editora Sinete, 2025). A obra foi selecionada entre indicações feitas pelos membros da AML, que incluíam livros publicados em primeira edição ao longo de 2025, nos gêneros poesia, ficção em prosa, crônicas e ensaios.

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A cerimônia de premiação será realizada nesta terça-feira (20/10), às 19h30, na sede da AML. Os concorrentes não são divulgados, já que não se inscrevem ao prêmio. O vencedor recebe R$ 40 mil.



“Ser premiado pela Academia Mineira de Letras é muito especial, acredito ser o reconhecimento de um grupo de pessoas superqualificadas com a literatura, e isso coloca o meu livro em um patamar diferenciado”, diz o escritor. “Ano passado foram lançados livros de altíssima qualidade em Minas Gerais, foi uma surpresa absoluta”, comenta.



Composto por 14 contos, “A bala dos desarmados” marca a primeira vez que Mendes tematiza a política. Ele diz ter se deixado levar pela “interferência do absurdo na vida cotidiana”.



Durante a escrita, levou em conta o período político que o país atravessa, desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. “Entramos nesse processo em que corre o risco de o país se tornar fascista. Inclusive estamos vivendo nesta semana mais um desses momentos. ‘A bala dos desarmados’ pegou um pouco da tensão desse momento e ela foi trazida para a minha literatura. Eu já tinha um conjunto de histórias, mas escrevi mais cinco textos trazendo uma preocupação com o risco do [ressurgimento do] nazismo no mundo, por exemplo”, diz o autor.



TEMAS

Os contos tratam de episódios distintos, como uma visita do autor ao Museu Imperial da Guerra, em Londres, e o ataque terrorista à redação do periódico satírico francês Charlie Hebdo, em 2015. Ele escreve sobre um refugiado do Oriente Médio, morador de Paris, que passa a ser tratado com repulsa após o atentado. Outro aspecto abordado por Mendes é a facilidade com que governos de extrema-direita compram armamentos.



O título “A bala dos desarmados” vem de trecho do livro “Avalovara” (1973), de Osman Lins (1924-1978). “A palavra sagra os reis, exorciza os possessos, efetiva os encantamentos. Capaz de muitos usos, também é a bala dos desarmados e o bicho que descobre as carcaças podres.”



Francisco de Morais Mendes conta que se encantou pela escrita aos 15 anos, ainda na escola, inspirado pelo livro didático “Estudo dirigido de gramática histórica e teoria da literatura”, de Audemaro Taranto Goulart e Oscar Vieira da Silva, e por “A metamorfose”, de Kafka (1883-1924). Leitor primeiramente de poesia, passou a ter contato com a obra de escritores como Clarice Lispector (1920-1977) e Murilo Rubião (1916-1991) quando se interessou pela prosa.



“O sujeito acordar transformado em um inseto foi muito forte para mim, essa ideia de que a literatura era capaz de fazer essa mágica com as coisas do mundo. Acho que foi ali que decidi ser escritor. Um tempo depois, parei de escrever poesia e joguei meus poemas fora. Tomei gosto pelo conto, achava fantástica essa narrativa curta”, afirma.

“A BALA DOS DESARMADOS”

• De Francisco de Morais Mendes

• Sinete Editora

• 190 páginas

• R$ 60



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

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