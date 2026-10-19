Neta de compositor da bossa nova e estrela de 'Rebelde': quem era Lua Blanco
Conhecida pelo papel de Roberta Messi na novela da Record, artista era neta do compositor Billy Blanco e também se dedicou à música e ao teatro.
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A atriz e cantora Lua Blanco morreu no domingo (18/10), aos 39 anos, vítima de câncer. Conhecida nacionalmente pelo papel de Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012, a artista construiu trajetória com passagens pela televisão, pelo teatro e pela música.
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Nascida em 5 de março de 1987, em São Paulo, Lua Maria Blanco cresceu em família musical. Filha de Billy Blanco Jr. e Maria Claudia Blanco, era neta do compositor Billy Blanco, nome da bossa nova. Tinha cinco irmãos: Pedro Sol Blanco, Ana Terra Blanco, Estrela Blanco, Daniel Cielo Blanco e Marisol Blanco.
O nome da artista é o termo mais buscado do Google Brasil nesta segunda-feira (19/10). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas buscas nas últimas 19 horas.
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Televisão e cinema
Lua estreou na televisão em 2008 na novela "Três irmãs", da TV Globo, e atuou em "Malhação" em 2009. A projeção nacional veio em "Rebelde", que também originou a banda Rebeldes. O conjunto contava com Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak, Arthur Aguiar, Chay Suede e Micael Borges, lançando discos e realizando turnês pelo país.
Em 2013, interpretou Silvinha em "Pecado mortal", na Record. Participou dos programas "As aventuras do Didi" e "Popstar". Fez a personagem Anita em "A força do querer" em 2017, na TV Globo. No cinema, integrou o elenco do filme "As irmãs Fox", dirigido por Wagner de Assis, além de "Teus olhos meus", "Turbulência" e "Socorro, virei uma garota!".
Música e teatro
Antes de alcançar sucesso na televisão, Lua cantou e compôs na banda Lágrima Flor. No teatro musical, subiu aos palcos em "O despertar da Primavera", "Se eu fosse você: o musical" e "Romeu e Isolda".
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Lançou o disco autoral "Mão no sonho" em 2016. Tempos depois, integrou o projeto musical Órbita com o guitarrista André Sigaud e o violinista Rique Meirelles, misturando pop rock e instrumentos eletrônicos.
Vida pessoal e despedidas
Nos bastidores de "Rebelde", namorou Arthur Aguiar. Ficaram 11 anos sem contato após o término e retomaram a amizade em 2023, publicando foto juntos em fevereiro de 2024. A cantora também manteve uma união por quase dez anos com o ator e roteirista Leandro Soares, iniciada em 2016.
O irmão Daniel Blanco comunicou a morte nas redes sociais em mensagem assinada pela família: "ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna". A irmã Ana Terra Blanco declarou: "a vida é um sopro. Te amo irmã. Você segue em nós para sempre".
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O velório acontece nesta segunda-feira (19/10), no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, das 13h às 16h. A cerimônia de despedida será restrita a amigos e família e fechada ao público.