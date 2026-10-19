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Lua Blanco: a última mensagem nas redes antes da morte da atriz

Atriz faleceu aos 39 anos após luta contra o câncer; publicação final trazia registros de momentos de alegria e uma ilustração de fé emocionante

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
19/10/2026 11:01 - atualizado em 19/10/2026 11:05

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Lua Blanco e sua última mensagem nas redes antes de morrer
Lua Blanco morreu nesse domingo (18/10) crédito: @lua_blanco / Reprodução

A atriz Lua Blanco morreu aos 39 anos, nesse domingo (18/10), em decorrência de um câncer. Dias antes de sua morte, ela compartilhou uma mensagem de reflexão e gratidão em seu Instagram.

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A publicação apresenta uma série de fotos da artista ao lado de familiares e amigos, além de registros em que ela aparecia se divertindo. A sequência termina com uma ilustração de Jesus abraçando uma mulher, ao som da música "Thank you", do cantor Forrest Frank.

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Pronunciamento da família

A postagem ganhou destaque após a confirmação da morte da atriz, anunciada nas redes sociais por seu irmão, o também ator Daniel Blanco.

Ao comunicar a perda, Daniel relatou que Lua enfrentava um câncer nos últimos meses. O ator também ressaltou o apoio recebido de amigos e familiares durante esse período.

Lua Blanco conquistou projeção nacional em 2011, ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record TV.

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A personagem cativou o público e se tornou um dos papéis mais lembrados de toda a trajetória da artista.

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