Lua Blanco: a última mensagem nas redes antes da morte da atriz
Atriz faleceu aos 39 anos após luta contra o câncer; publicação final trazia registros de momentos de alegria e uma ilustração de fé emocionante
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A atriz Lua Blanco morreu aos 39 anos, nesse domingo (18/10), em decorrência de um câncer. Dias antes de sua morte, ela compartilhou uma mensagem de reflexão e gratidão em seu Instagram.
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A publicação apresenta uma série de fotos da artista ao lado de familiares e amigos, além de registros em que ela aparecia se divertindo. A sequência termina com uma ilustração de Jesus abraçando uma mulher, ao som da música "Thank you", do cantor Forrest Frank.
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Pronunciamento da família
A postagem ganhou destaque após a confirmação da morte da atriz, anunciada nas redes sociais por seu irmão, o também ator Daniel Blanco.
Ao comunicar a perda, Daniel relatou que Lua enfrentava um câncer nos últimos meses. O ator também ressaltou o apoio recebido de amigos e familiares durante esse período.
Lua Blanco conquistou projeção nacional em 2011, ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record TV.
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A personagem cativou o público e se tornou um dos papéis mais lembrados de toda a trajetória da artista.