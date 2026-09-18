Morre aos 49 anos a atriz dominicana Elizabeth Ruiz, de 'Lotomán'
Conhecida pelo papel de 'Sobeida' na trilogia 'Lotomán', atriz faleceu após uma batalha contra o câncer de cólon.
compartilhe
A atriz e apresentadora dominicana Elizabeth Ruiz morreu na segunda-feira, 16 de setembro, aos 49 anos. A artista, que lutava contra um câncer de cólon, ficou amplamente conhecida por seu papel como 'Sobeida' na popular trilogia de filmes 'Lotomán'.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Documentário sobre Ruth de Souza revela a rica vida de uma pioneira
Carreira e Legado
Com uma trajetória artística iniciada em 1997, Elizabeth Ruiz, também conhecida como 'La Colorá', consolidou-se como uma figura querida na televisão e no cinema da República Dominicana. Seu papel mais icônico foi na franquia 'Lotomán' (2011, 2012 e 2014), que a tornou um rosto familiar para o grande público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A notícia de seu falecimento, ocorrido por volta das 18h40, gerou grande comoção no meio artístico do país. Elizabeth Ruiz deixa dois filhos: Miranda e Andrés Alfonso, fruto de seu relacionamento com o cineasta Alfonso Rodríguez.