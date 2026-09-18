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FALECIMENTO

Morre aos 49 anos a atriz dominicana Elizabeth Ruiz, de 'Lotomán'

Conhecida pelo papel de 'Sobeida' na trilogia 'Lotomán', atriz faleceu após uma batalha contra o câncer de cólon.

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
18/09/2026 10:27

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Morre aos 49 anos a atriz dominicana Elizabeth Ruiz, de 'Lotomán'
Elizabeth Ruiz, a &#39;La Colorá&#39;, durante produção, destacando sua imagem marcante como atriz e apresentadora crédito: Divlulgação

A atriz e apresentadora dominicana Elizabeth Ruiz morreu na segunda-feira, 16 de setembro, aos 49 anos. A artista, que lutava contra um câncer de cólon, ficou amplamente conhecida por seu papel como 'Sobeida' na popular trilogia de filmes 'Lotomán'.

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Com uma trajetória artística iniciada em 1997, Elizabeth Ruiz, também conhecida como 'La Colorá', consolidou-se como uma figura querida na televisão e no cinema da República Dominicana. Seu papel mais icônico foi na franquia 'Lotomán' (2011, 2012 e 2014), que a tornou um rosto familiar para o grande público.

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A notícia de seu falecimento, ocorrido por volta das 18h40, gerou grande comoção no meio artístico do país. Elizabeth Ruiz deixa dois filhos: Miranda e Andrés Alfonso, fruto de seu relacionamento com o cineasta Alfonso Rodríguez.

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