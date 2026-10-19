Entenda a luta secreta de Lua Blanco contra o câncer de intestino

A atriz e cantora Lua Blanco morreu nesse domingo (18/10), no Rio de Janeiro, após enfrentar complicações decorrentes de um câncer de intestino descoberto em estágio avançado, segundo o portal Uol. Aos 39 anos, a artista conduziu o processo terapêutico longe dos holofotes, amparada por parentes e um círculo restrito de amigos íntimos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O diagnóstico ocorreu há cerca de três meses, de forma repentina, exigindo início imediato dos cuidados médicos. Mesmo em meio aos procedimentos de saúde, a artista optou por manter suas postagens ativas nas redes sociais, sem expor o quadro clínico aos fãs, o que gerou profunda comoção com o anúncio de sua partida.

Leia Mais

O tratamento reservado e os cuidados médicos

Os cuidados hospitalares concentraram-se no Instituto Nacional de Câncer (Inca), unidade federal de referência localizada na capital fluminense. Durante o período de internação, Lua passou por ciclos de quimioterapia e por uma cirurgia complexa, que exigiu o uso temporário de uma bolsa de colostomia.

Ao longo de todo o processo, pessoas próximas formaram uma rede contínua de amparo emocional. Os visitantes revezavam-se para garantir companhia diária no hospital, auxiliando a artista na manutenção do ânimo e na expectativa de recuperação diante do quadro severo.

O estado de saúde apresentou um declínio acentuado nos últimos sete dias. Na madrugada deste domingo, o quadro clínico se agravou irreversivelmente. Em comunicado oficial divulgado após o falecimento, os familiares pontuaram que a cantora "se foi em paz" e consciente de que "tudo o que era possível estava sendo feito" pela equipe assistencial.

Cerimônia de despedida e comoção

A despedida final da artista ocorre nesta segunda-feira (19/10), na capital fluminense. Os parentes optaram por uma cerimônia de velório totalmente reservada, restrita aos familiares e amigos mais próximos, sem a presença de admiradores ou abertura para o público em geral.

A discrição mantida nas últimas semanas reforçou a surpresa sentida pelos seguidores da atriz na internet. Durante o período em que esteve internada, ela continuou interagindo com o público em suas plataformas digitais, preservando sua rotina pública e poupando os admiradores dos detalhes sobre as dificuldades físicas que enfrentava.

Trajetória marcada pelo sucesso na televisão

Nascida em São Paulo, em 5 de março de 1987, Lua iniciou a carreira artística profissionalmente na televisão em 2008. No ano seguinte, integrou o elenco jovem de "Malhação" e assumiu a apresentação do programa "TV Globinho", na TV Globo.

A consolidação de seu nome ocorreu entre 2011 e 2012, momento em que assumiu o papel de Roberta Messi na versão brasileira da novela "Rebelde", exibida pela Record. A personagem tornou-se um fenômeno de audiência entre adolescentes e projetou o conjunto musical derivado da trama televisiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a banda Rebeldes, a artista percorreu capitais e cidades de diversos estados em turnês de grandes arenas entre 2011 e 2013, emplacando diversos sucessos que marcaram uma geração na música pop nacional.