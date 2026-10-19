Cine Humberto Mauro faz esquenta para o Halloween com ciclo de Roger Corman

O Cine Humberto Mauro celebra o mês do Halloween com mostra dedicada ao cineasta norte- americano Roger Corman (1926-2024), conhecido por seus filmes de terror de baixo orçamento. “Produções baratas, grotescas, engraçadas e inteligentes”, conforme define Luiz Nazario, professor de Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG.

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O diretor experimentou diversos gêneros, como faroeste, drama, policial e comédia, mas ficou famoso a partir da década de 1960 pelos filmes de terror B. “Eram filmes exibidos em sessões duplas. Nos EUA, passava o filme principal primeiro e, depois, o B, que normalmente eram produções mais baratas, filmes policiais ou de terror”, explica Nazario.



“Os diretores desses projetos tinham mais liberdade de experimentar, já que os cineastas dos filmes principais não podiam arriscar em termos de avanço de linguagem. Assim surgiam filmes criativos, inteligentes e livres”, aponta o professor.



O especial começa nesta terça-feira (20/10), com a exibição de “Um balde de sangue” (1959), às 16h, no qual um garçom mata acidentalmente um gato e, para acobertar o crime, o coloca em um pedaço de gesso. O gesto covarde, porém, atrai admiração, quando o gato morto é confundido com uma obra de arte ‘perfeita’, equívoco leva o protagonista a realizar uma série de obras mortais.



No mesmo dia, às 19h30, será exibido “O homem dos olhos de raio-x” (1963), em que um médico interpretado por Ray Milland é recrutado para a produção de um colírio especial. A curiosidade faz com que ele queira experimentar o medicamento, que amplifica sua visão – até demais. “O filme tem uma progressão, vai ficando mais angustiante e desesperador porque ele não consegue fechar os olhos e fica louco. De certa forma, um precursor do body horror”, comenta Nazario.



Com uma filmografia de 56 títulos, Corman assinou várias adaptações de poemas de Edgar Allan Poe para o cinema. No ciclo “Especial de Halloween: Roger Corman” serão exibidas quatro delas: “A queda da casa de Usher” (1960), “O poço e o pêndulo” (1961), “A orgia da morte” (1964) e “O túmulo sinistro” (1964).



“A queda da casa de Usher” gira em torno de um homem que descobre uma maldição da família de sua noiva por meio do irmão que vive na amaldiçoada casa dos Usher. “Gosto de como ele não cai em um terror barato nesta adaptação. Barato, no sentido de vulgar. O filme tem uma elegância e faz um terror psicológico”, avalia o professor.



Cada um dos seis filmes terá duas exibições na programação, que vai até sábado (24/10).



A contribuição de Roger Corman para o cinema inclui o incentivo à produção independente. Ele foi produtor do segundo longa de Martin Scorsese, “Boxcar Bertha” (1972), e do primeiro projeto de Francis Ford Coppola, “Dementia 13” (1963).



“Como você começa a fazer filmes sem dinheiro? Sem ninguém que apoie? Quando você está começando, os grandes produtores não se interessam, e ele percebeu o talento nessas pessoas de alguma forma”, afirma Luiz Nazario.



“ESPECIAL DE HALLOWEEN: ROGER CORMAN”

Desta terça (20/10) à sábado (24/10) no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1537 - Centro). 50% dos ingressos disponíveis via Sympla, às 12h do dia da sessão. Restante disponível na bilheteria e nos totens espalhados pelo Palácio das Artes, uma hora antes da exibição. Programação completa no site da Fundação Clóvis Salgado.

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes

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