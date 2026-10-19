Marco Nanini é vaiado após interromper peça e pedir retirada de intérpretes de Libras

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Marco Nanini enfrentou protestos, vaias e xingamentos durante a apresentação da peça "Fim de Partida", realizada no domingo (18/10), em Porto Alegre (RS). O episódio ocorreu no Teatro Simões Lopes Neto, cerca de dez minutos após o início do espetáculo.

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A interrupção aconteceu após o artista declarar que a iluminação sobre a equipe de interpretação em Libras gerava uma sombra no palco que atrapalhava sua visão. Diante do pedido de retirada do recurso, as cortinas se fecharam temporariamente e os profissionais deixaram o espaço. A encenação continuou sem a tradução para a Língua Brasileira de Sinais.

A ausência de acessibilidade gerou manifestações imediatas da plateia. Espectadores surdos deixaram o teatro, acompanhados por pessoas ouvintes em solidariedade. Vídeos registraram insultos direcionados ao ator, chamado de "desgraçado" e "sem vergonha", enquanto outros presentes saíram em sua defesa.

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Relatos do público

Pessoas presentes criticaram a condução da apresentação nas redes sociais. Na plataforma "Threads", o espectador Lucas Reis Gonçalves publicou que o ator demonstrou grosseria. "Vocês acreditam que o cara [Nanini] deu um piti no palco por causa da sombra da intérprete de Libras? Foi grosseiro com a menina", escreveu.

A gestora cultural e professora de teatro Izabel Cristina da Silveira relatou que o ator abordou o incômodo visual antes da paralisação. Ela optou por sair assim que as duas intérpretes deixaram o tablado, registrando indignação com a sequência da peça sem o serviço de inclusão. A sessão de sábado (17/10) havia ocorrido sem registros de intercorrências.

A Pequena Central de Produções Artísticas, produtora do espetáculo da qual Nanini é sócio, divulgou nota oficial admitindo falha prévia na checagem técnica entre a iluminação e o posicionamento da profissional de Libras.

A produtora pediu desculpas ao público surdo prejudicado e às intérpretes, assumindo a responsabilidade por não viabilizar o recurso. A Fundação Theatro São Pedro explicou que tentou mediar alternativas técnicas durante o intervalo, mas não alcançou uma solução imediata viável.

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A montagem da obra de Samuel Beckett tem direção de Rodrigo Portella e conta com Guilherme Weber, Helena Ignez e Ary França no elenco.