Marco Nanini se apresenta em espetáculo com união de música e literatura

Um dos grandes marcos de sua trajetÃ³ria teatral foi a peÃ§a â??O MistÃ©rio de Irma Vapâ?, interpretada por Nanini e por Ney Latorraca, que entrou para o Guinness World Records por manter o mesmo elenco por 11 anos consecutivos em cartaz, do final da dÃ©cada de 1980 atÃ© meados dos anos 1990. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @marconaniniator