Marco Nanini acompanha de perto protesto de Glauber Braga

O ator Marco Nanini está empenhado em defender o deputado Glauber Braga, do PSol, que teve a cassação do mandato aprovada pelo Conselho de Ética da Câmara. Nanini acompanhou in loco toda a sessão que resultou na aprovação da cassação do deputado e, no domingo, visitou o deputado em seu acampamento no Congresso. Ao acabar a apresentação de sua peça “Traidor” na Caixa Cultural, em Brasília, puxou o coro “Glauber fica”. A peça é escrita e dirigida por Gerald Thomas.

“Marco Nanini tem sido um apoiador parceiro incrível. Nós nos conhecemos na peça “Traidor”, aqui em Brasília. De lá para cá, ele vem se oferecendo cada vez mais para ajudar, apoiar. Esteve aqui no dia do Conselho de Ética. Visitou também o Glauber no domingo e disse que segue à disposição para articular com outros artistas para dar visibilidade a essa injustiça”, contou à coluna a deputada Sâmia Bonfim, que é esposa de Glauber Braga.

O PSol criou uma lista de apoio ao parlamentar, que já foi assinada, segundo Sâmia, por Chico Buarque, Lilia Lemmertz, Evandro Mesquita e Tereza Cristina. Até a noite de ontem, a lista tinha 125 mil assinaturas. Em menos de 24 horas, cresceu para 145 mil nomes.