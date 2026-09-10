Grazi Massafera, Jeniffer Nascimento e Fernanda Montenegro são as celebridades mais influentes de 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Grazi Massafera, Jeniffer Nascimento e Fernanda Montenegro lideram o ranking das celebridades mais influentes de 2026. Os dados são da 8ª edição do estudo Most Influential Celebrities & Creators (MIC), desenvolvido pela Ipsos, que identifica os fatores de influência no país.

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A pesquisa aponta que a influência está cada vez mais associada à confiança, credibilidade e capacidade de inspirar. Atributos como autenticidade e propósito superam o simples alcance ou a popularidade.

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A metodologia revela que a percepção de influência do público é construída principalmente por "Confiança e Inspiração", com 28% de peso, e "Sucesso", com 25%. Juntas, essas duas dimensões representam mais da metade do índice.

Outros fatores relevantes são "Beleza e Lifestyle" (16%) e "Carisma e Autenticidade" (12%).

Destaques entre as celebridades

Grazi Massafera, primeira colocada geral, também lidera o critério de "Beleza e Lifestyle". Na mesma categoria, aparecem nomes como Gisele Bündchen, Juliana Paes, Isadora Cruz e Bruna Marquezine.

Jeniffer Nascimento, na segunda posição, representa uma geração de artistas com forte presença multiplataforma. Fernanda Montenegro fecha o pódio, reforçando o peso de trajetórias ligadas à excelência profissional.

O top 5 do ranking é 100% feminino, com as apresentadoras Rita Lobo e Kenya Sade empatadas em quarto lugar e Fernanda Torres em quinto.

Apesar de ocupar a terceira posição geral, Fernanda Montenegro domina os dois critérios mais relevantes do estudo. Ela lidera em "Confiança e Inspiração" e em "Sucesso", que somam 53% do índice de influência.

Outras dimensões da influência

O estudo também premiou outros nomes em diferentes categorias. Tati Machado é a líder em "Carisma e Autenticidade", à frente de Zeca Pagodinho e Tatá Werneck.

O cantor Jão ficou na primeira posição em "Conexão Jovem", seguido por Rayssa Leal e Maisa Silva. No critério de "Diversidade", a liderança é de Liniker, enquanto Emicida ocupa o primeiro lugar como "Politicamente Engajado".

Criadores de conteúdo em alta

Entre os criadores de conteúdo, Iberê Thenório, do "Manual do Mundo", conquistou o primeiro lugar no ranking geral. Ele também se destaca como líder em "Sucesso e Carisma".

A vice-líder entre os creators é Bia Ben, que também comanda o critério de "Beleza e Lifestyle". Leon Martins, do "Coisa de Nerd", lidera em "Confiança e Inspiração" e "Conexão Jovem".

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Outros criadores em evidência são Mari Kruger, primeira em "Hábitos Saudáveis", e Nath Finanças, que lidera as categorias de "Diversidade" e "Politicamente Engajado".