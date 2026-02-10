Jeniffer Nascimento assina contrato longo com a Globo e estará em “Quem ama cuida”
Com o novo trabalho, a atriz assinou seu primeiro contrato de longo prazo com a Globo após anos de contrato por obra.
Na história, ela será amiga da protagonista Adriana, interpretada por Leticia Colin, uma fisioterapeuta que se casa com um milionário vivido por Antonio Fagundes e acaba presa injustamente após ser acusada por seu assassinato. Na prisão, conhece a personagem de Jeniffer, que se tornará sua aliada em um plano de vingança.
Jeniffer Nascimento nasceu em 29 de julho de 1993, em São Paulo e começou a carreira no teatro, que estuda desde os 5 anos e concluiu diversos cursos de formação.
Em seguida, migrou para o teatro musical e participou consecutivamente de seis grandes produções como “Hairspray”, “Hair” e “Mamma Mia!”.
Em 2013, participou do reality “Fábrica de Estrelas”, exibido pelo Multishow e idealizado pelo produtor Rick Bonadio, que formou o grupo musical Girls.
O grupo era formado por Jeniffer Nascimento, Ani Monjardim, Bruna Rocha, Caroline Ferreira e Natascha Piva.
O quinteto lançou um álbum homônimo em 2013 pela Sony Music e apresentou singles como “Monkey See Monkey Do”, “Acenda a Luz”, “Ramón” e “Shake Shake”.
Apesar do início com shows, participações em programas de TV e ampla divulgação, o grupo teve curta duração e encerrou as atividades em 2014.
Após o fim do Girls, Jeniffer Nascimento direcionou o foco para a carreira de atriz. A estreia em novelas ocorreu em 2014, em “Malhação: Sonhos”, com a personagem Sol.
Em seguida, integrou outras produções da emissora, como “Pega Pega”, na qual interpretou a vilã Tânia, e “Êta Mundo Bom!”, em que viveu Dita.
Depois, participou das novelas “Verão 90” e “Cara e Coragem”, ambas da TV Globo.
Também atuou em séries para streaming, como “Não Foi Minha Culpa”, produção do Star, e “Só Se For Por Amor”, da Netflix.
Em 2025, reprisou o papel de Dita na sequência “Êta Mundo Melhor!”, desta vez como protagonista da história.
Também venceu o reality musical “Popstar”, da TV Globo, em 2018.
No teatro, atuou em “Donna Summer Musical” como Donna Summer jovem em 2020 e interpretou Nala em “O Rei Leão”.
Em fevereiro de 2025, anunciou a separação do ator Jean Amorim, com quem manteve relacionamento por 11 anos. O ex-casal tem uma filha chamada Lara, nascida em 2023.
