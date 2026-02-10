Assine
Jeniffer Nascimento assina contrato longo com a Globo e estará em “Quem ama cuida”

    Com o novo trabalho, a atriz assinou seu primeiro contrato de longo prazo com a Globo após anos de contrato por obra.

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Leticia-Colin-Reproducao-Instagram.jpg?20260210081805" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução Instagram /@leticiacolin
    Jeniffer Nascimento nasceu em 29 de julho de 1993, em São Paulo e começou a carreira no teatro, que estuda desde os 5 anos e concluiu diversos cursos de formação. 

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer
    Em seguida, migrou para o teatro musical e participou consecutivamente de seis grandes produções como "Hairspray", "Hair" e "Mamma Mia!".

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer
    Em 2013, participou do reality "Fábrica de Estrelas", exibido pelo Multishow e idealizado pelo produtor Rick Bonadio, que formou o grupo musical Girls.

     Foto: Reprodução Youtube

     Foto: Reprodução Youtube
    O grupo era formado por Jeniffer Nascimento, Ani Monjardim, Bruna Rocha, Caroline Ferreira e Natascha Piva.

     Foto: Divulgação

     Foto: Divulgação
    O quinteto lançou um álbum homônimo em 2013 pela Sony Music e apresentou singles como "Monkey See Monkey Do", "Acenda a Luz", "Ramón" e "Shake Shake". 

     Foto: Reprodução Youtube

     Foto: Reprodução Youtube
    Apesar do início com shows, participações em programas de TV e ampla divulgação, o grupo teve curta duração e encerrou as atividades em 2014.

     Foto: Reprodução Youtube

     Foto: Reprodução Youtube
    Após o fim do Girls, Jeniffer Nascimento direcionou o foco para a carreira de atriz. A estreia em novelas ocorreu em 2014, em "Malhação: Sonhos", com a personagem Sol. 

     Foto: Divulgação Globo

     Foto: Divulgação Globo
    Em seguida, integrou outras produções da emissora, como "Pega Pega", na qual interpretou a vilã Tânia, e "Êta Mundo Bom!", em que viveu Dita.

     Foto: Reprodução TV Globo

     Foto: Reprodução TV Globo
    Depois, participou das novelas "Verão 90" e "Cara e Coragem", ambas da TV Globo. 

     Foto: Reprodução TV Globo

     Foto: Reprodução TV Globo
    Também atuou em séries para streaming, como "Não Foi Minha Culpa", produção do Star, e "Só Se For Por Amor", da Netflix.

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer
    Em 2025, reprisou o papel de Dita na sequência "Êta Mundo Melhor!", desta vez como protagonista da história. 

     Foto: Divulgação Globo

     Foto: Divulgação Globo
    Também venceu o reality musical "Popstar", da TV Globo, em 2018.

     Foto: Reprodução Youtube

     Foto: Reprodução Youtube
    No teatro, atuou em "Donna Summer Musical" como Donna Summer jovem em 2020 e interpretou Nala em "O Rei Leão". 

     Foto: Instagram @jeniffer_nascimento

     Foto: Instagram @jeniffer_nascimento
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Jeniffer-Nascimento-19.jpg?20260210081814" width="1114" height="626">

     Foto: Reprodução Instagram /@jeniffer
