Fernanda Montenegro denuncia golpe com sua imagem para vender falso remédio contra Alzheimer

Logo em seu primeiro ano na Globo, Montenegro atuou em "Baila Comigo", de Manoel Carlos. Ela já gozava de tanto prestígio que o papel de Sílvia Toledo foi feito "sob encomenda". Ainda na década de 1980, ela atuou em produções como "Brilhante" e "Cambalacho". Já em 1990, teve participação especial em "Rainha da Sucata", outro clássico da teledramaturgia, e no ano seguinte interpretou a cafetina Olga Portela na novela "O Dono do Mundo". Foto: Reprodução