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Celebridades e TV

Fernanda Montenegro denuncia golpe com sua imagem para vender falso remédio contra Alzheimer

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Redação Flipar
  • Fernanda Montenegro explicou que tomou conhecimento da propaganda fraudulenta enquanto utilizava o celular. Ao comentar o episódio, classificou a prática como criminosa e criticou o uso indevido de sua identidade.
    Fernanda Montenegro explicou que tomou conhecimento da propaganda fraudulenta enquanto utilizava o celular. Ao comentar o episódio, classificou a prática como criminosa e criticou o uso indevido de sua identidade. "O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime!", declarou. A denúncia também foi compartilhada por Fernanda Torres, filha da atriz. Na publicação, diversos seguidores afirmaram ter visto anúncios semelhantes envolvendo outras figuras públicas, entre elas o médico Dr Foto: Reprodução/Instagram
  • Fernanda Montenegro é um dos maiores nomes da história das artes cênicas do Brasil. Nascida em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, ela foi batizada como Arlette Pinheiro Monteiro Torres e iniciou a carreira ainda na juventude, atuando em radionovelas antes de migrar para o teatro. A partir da década de 1950, consolidou-se como uma das principais intérpretes do país, participando de montagens que marcaram época e ajudaram a fortalecer a dramaturgia nacional.
    Fernanda Montenegro é um dos maiores nomes da história das artes cênicas do Brasil. Nascida em 16 de outubro de 1929, no Rio de Janeiro, ela foi batizada como Arlette Pinheiro Monteiro Torres e iniciou a carreira ainda na juventude, atuando em radionovelas antes de migrar para o teatro. A partir da década de 1950, consolidou-se como uma das principais intérpretes do país, participando de montagens que marcaram época e ajudaram a fortalecer a dramaturgia nacional. Foto: Divulgação/Vania Toledo
  • No teatro, construiu uma trajetória reconhecida pela versatilidade e pelo rigor artístico. Atuou em obras de autores brasileiros e estrangeiros, interpretando personagens de Nelson Rodrigues, Anton Tchekhov, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Simone de Beauvoir, entre outros. Ao lado do ator e diretor Fernando Torres, com quem foi casada por mais de 50 anos, participou da fundação de importantes companhias teatrais, como o Teatro dos Sete, e contribuiu para a formação de novas gerações de artistas.
    No teatro, construiu uma trajetória reconhecida pela versatilidade e pelo rigor artístico. Atuou em obras de autores brasileiros e estrangeiros, interpretando personagens de Nelson Rodrigues, Anton Tchekhov, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Simone de Beauvoir, entre outros. Ao lado do ator e diretor Fernando Torres, com quem foi casada por mais de 50 anos, participou da fundação de importantes companhias teatrais, como o Teatro dos Sete, e contribuiu para a formação de novas gerações de artistas. Foto: Arquivo Nacional
  • Em 1951, ano em que adotou o nome artístico pelo qual tornou-se conhecida, Fernanda Montenegro foi a primeira atriz contratada da recém-criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou da primeira novela da história da emissora. Em 1956, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros. Nos anos seguintes, a atriz também passou por Excelsior, TV Rio e Bandeirantes. Em 1981, Fernanda Montenegro foi contratada pela TV Globo.
    Em 1951, ano em que adotou o nome artístico pelo qual tornou-se conhecida, Fernanda Montenegro foi a primeira atriz contratada da recém-criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou da primeira novela da história da emissora. Em 1956, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros. Nos anos seguintes, a atriz também passou por Excelsior, TV Rio e Bandeirantes. Em 1981, Fernanda Montenegro foi contratada pela TV Globo. Foto: Arquivo Nacional
  • Logo em seu primeiro ano na Globo, Montenegro atuou em
    Logo em seu primeiro ano na Globo, Montenegro atuou em "Baila Comigo", de Manoel Carlos. Ela já gozava de tanto prestígio que o papel de Sílvia Toledo foi feito "sob encomenda". Ainda na década de 1980, ela atuou em produções como "Brilhante" e "Cambalacho". Já em 1990, teve participação especial em "Rainha da Sucata", outro clássico da teledramaturgia, e no ano seguinte interpretou a cafetina Olga Portela na novela "O Dono do Mundo". Foto: Reprodução
  • Em 1998, Fernanda Montenegro protagonizou o filme
    Em 1998, Fernanda Montenegro protagonizou o filme "Central do Brasil", de Walter Salles. O longa concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a atuação rendeu a Fernanda indicações a vários prêmios, inclusive ao Oscar de Melhor Atriz. Assim, ela se tornou a primeira latino-americana e a única brasileira até então nomeada para essa categoria da festa de gala do cinema mundial. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres, igualou o feito ao ser indicada pela performance em “Ainda Estou Aqui”, também d Foto: Divulgação
  • Ela também atuou como Nossa Senhora no filme
    Ela também atuou como Nossa Senhora no filme "O Auto da Compadecida" (2000), de Guel Arraes. Recentemente, esteve em mais dois longas, “Vitória” (2025), de Andrucha Waddington e Breno Silveira, e “Velhos Bandidos” (2026), com direção de seu filho Cláudio Torres, Em 2024, Fernanda Montenegro entrou no Livro dos Recordes, ao registrar o maior público de uma leitura filosófica com o monólogo “A Cerimônia do Adeus”, da francesa Simone de Beauvoir - 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paul Foto: Reprodução
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