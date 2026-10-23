Outubro Rosa: Correios reúnem doações, livros e títulos com premiações

Quem passar por uma agência dos Correios poderá encontrar diferentes maneiras de contribuir com o Hospital de Amor, instituição que oferece atendimento oncológico gratuito a pacientes de todo o Brasil. Entre as alternativas estão doações a partir de R$ 5, campanhas que disponibilizam livros como forma de agradecimento pela colaboração e o HiperXCAP, título de capitalização que permite apoiar a instituição e concorrer a prêmios.

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As iniciativas ganham força durante a campanha nacional do Outubro Rosa e fazem parte de uma parceria de 23 anos entre os Correios e o Hospital de Amor. Ao longo do mês, mais de 6.800 agências participantes recebem ambientação temática e materiais informativos, enquanto os funcionários apresentam aos clientes as diferentes possibilidades de contribuição.

Livros são alternativas para contribuir com a instituição

Entre as iniciativas estão campanhas que oferecem livros como forma de agradecimento pelas contribuições ao Hospital de Amor. Os títulos incluem O Parque dos Lobos, disponível em todas as agências participantes dos Correios, e Acima de Tudo o Amor e A Providência, encontrados em agências próprias de São Paulo e Minas Gerais, conforme a disponibilidade em estoque.

As três obras são de autoria de Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, e abordam a trajetória da instituição, a fé, a solidariedade e os desafios da saúde pública no Brasil.

A proposta é oferecer ao público diferentes possibilidades de colaboração, incluindo doações espontâneas a partir de R$ 5. Os clientes podem consultar nas unidades participantes as opções disponíveis e as condições de cada iniciativa.

Contribua e concorra a prêmios

Outra alternativa é o HiperXCAP, título de capitalização da modalidade filantropia premiável que permite ao participante apoiar o Hospital de Amor e concorrer a mais de R$ 500 mil em prêmios, conforme as condições do produto.

Ao adquirir o título, o participante cede o direito de resgate ao hospital, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados pela instituição.

Além das agências dos Correios, o HiperXCAP pode ser adquirido em casas lotéricas de todo o país, pontos de venda autorizados, pelo aplicativo e pelo site oficial hiperxcap.com.br.

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