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Vídeo: homens atacam frentista com pedras e são presos em BH

Dois jovens foram presos após ameaçarem o funcionário e danificarem uma bomba de combustível com pedras em um posto próximo ao Shopping Del Rey

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/10/2026 11:53

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Imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao Shopping Del Rey mostram um dos homens arremessando pedras contra um frentista
Imagens das câmeras de segurança de um posto de combustível próximo ao Shopping Del Rey mostram um dos homens arremessando pedras contra um frentista crédito: Reprodução

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos após ameaçarem um frentista e danificarem uma bomba de combustível com pedras em um posto próximo ao Shopping Del Rey, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/10).

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Durante o patrulhamento pela região, uma equipe do 34º Batalhão da Polícia Militar (34º BPM) percebeu a movimentação no posto e entrou no estabelecimento e abordou os dois suspeitos.

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Imagens das câmeras de segurança do local mostram um dos homens, pouco antes das 8h15, com duas pedras. Em seguida, ele corre e arremessa os objetos em direção ao frentista. Uma das pedras atinge uma bomba de combustível, que ficou amassada e teve parte do vidro quebrado.

Segundo o tenente Mário Brum, responsável pelo atendimento da ocorrência, os dois homens passaram a noite no pátio do posto. Pela manhã, um frentista pediu que eles saíssem temporariamente do espaço porque seria realizado uma manutenção no local.

Após o pedido, os homens começaram a xingar o funcionário. A situação evoluiu para ameaças e, posteriormente, para o arremesso de pedras.

Ao perceber que os homens estavam arremessando pedras, o frentista deixou o local para se proteger e não ficou ferido.

Inicialmente, os dois foram presos pelos crimes de dano e ameaça. Segundo Brum, ambos têm passagens por crimes como roubo, furto, receptação, desacato e adulteração ou clonagem de veículo. O jovem de 23 também possui uma passagem por roubo.

As pedras utilizadas na ação foram recolhidas pela PM. Conforme o tenente, os dois já haviam utilizado o espaço do posto para descansar outras vezes, mas a situação não era frequente.

O posto continuou funcionando normalmente após a ocorrência. Os dois devem ser encaminhados, provavelmente, à 6° Delegacia Regional De Polícia Civil Noroeste (Deplan 4).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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