Vídeo: homens atacam frentista com pedras e são presos em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Dois homens, de 23 e 28 anos, foram presos após ameaçarem um frentista e danificarem uma bomba de combustível com pedras em um posto próximo ao Shopping Del Rey, na Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (8/10).

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Durante o patrulhamento pela região, uma equipe do 34º Batalhão da Polícia Militar (34º BPM) percebeu a movimentação no posto e entrou no estabelecimento e abordou os dois suspeitos.

Imagens das câmeras de segurança do local mostram um dos homens, pouco antes das 8h15, com duas pedras. Em seguida, ele corre e arremessa os objetos em direção ao frentista. Uma das pedras atinge uma bomba de combustível, que ficou amassada e teve parte do vidro quebrado.

Segundo o tenente Mário Brum, responsável pelo atendimento da ocorrência, os dois homens passaram a noite no pátio do posto. Pela manhã, um frentista pediu que eles saíssem temporariamente do espaço porque seria realizado uma manutenção no local.

Após o pedido, os homens começaram a xingar o funcionário. A situação evoluiu para ameaças e, posteriormente, para o arremesso de pedras.

Ao perceber que os homens estavam arremessando pedras, o frentista deixou o local para se proteger e não ficou ferido.

Inicialmente, os dois foram presos pelos crimes de dano e ameaça. Segundo Brum, ambos têm passagens por crimes como roubo, furto, receptação, desacato e adulteração ou clonagem de veículo. O jovem de 23 também possui uma passagem por roubo.

As pedras utilizadas na ação foram recolhidas pela PM. Conforme o tenente, os dois já haviam utilizado o espaço do posto para descansar outras vezes, mas a situação não era frequente.

O posto continuou funcionando normalmente após a ocorrência. Os dois devem ser encaminhados, provavelmente, à 6° Delegacia Regional De Polícia Civil Noroeste (Deplan 4).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice