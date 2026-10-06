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Vídeo: homem endividado é preso após se acorrentar à porta de banco em MG

Idoso de 60 anos queria renegociar dívida e exigiu falar com gerente em agênca bancária de Lavras, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (6/10)

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
06/10/2026 22:14 - atualizado em 06/10/2026 22:25

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Os militares tentaram negociar com o homem, que insistiu em ficar no local a fim de falar com o gerente da agência
Os militares tentaram negociar com o homem, que insistiu em ficar no local a fim de falar com o gerente da agência crédito: Redes sociais/Reprodução

Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (6/10) em Lavras, no Sul de Minas Gerais, depois de se acorrentar à porta de uma agência bancária. Uma das pessoas que passava pelo local e viu a movimentação e acionou a polícia às 9h30. Veja o vídeo: 

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Conforme registrado no boletim de ocorrência, o homem exigiu falar com o gerente da agência e se acorrentou no local. O objetivo dele era conseguir a renegociação de uma dívida.

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Os militares tentaram negociar com o homem, que insistiu em ficar no local a fim de falar com o gerente da agência.

Vídeos gravados por populares mostram parte da abordagem da Polícia Militar. Inicialmente, o homem aparece de pé, acorrentado, na calçada, em frente à entrada da agência. Em outro vídeo, o idoso já aparece deitado e imobilizado. Vários policiais se juntam para conseguir contê-lo e algemá-lo.

Durante a imobilização, os militares perceberam que ele estava com um revólver de ar comprimido, que foi apreendido.

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O homem foi preso em flagrante pelos crimes de resistência, ameaça, desobediência e exercício arbitrário das próprias razões.

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