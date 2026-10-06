Passarela que matou mãe e filho em Vargem tem içamento reprogramado

A operação de içamento da passarela que caiu em 18 de agosto deste ano e matou mãe e filho na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, foi reprogramada devido às condições climáticas.

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O acidente

A passarela desabou após ser atingida por um caminhão no km 4,1 da BR-381, em Vargem (SP). Com o impacto, a estrutura caiu sobre a pista e atingiu veículos que trafegavam no sentido contrário.

As vítimas que morreram eram mãe e filho e moravam em Belo Horizonte. Rosangela Carlos Soares Chaves, de 63 anos, e Douglas Soares Quaresma, de 40, estavam em um carro sobre o qual caíram as vigas de concreto da passarela. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Reprogramação de içamentos

Içamento dos pilares | 8 de outubro (quinta-feira)

No período da manhã, será executado o içamento do pilar localizado na pista sentido São Paulo (sul). Durante a operação, o acesso à Rua Fernando Berardi, no Centro de Vargem, em frente ao Supermercado Tardini, será temporariamente bloqueado para os motoristas que trafegam pela rodovia.

Já no período da tarde, será realizado o içamento do pilar localizado na pista sentido Belo Horizonte (norte).

Ainda no dia 8 de outubro, das 21h às 2h, ocorrerá a interdição da faixa da esquerda (Faixa 1) em ambos os sentidos da rodovia para a execução das atividades preparatórias necessárias ao içamento da viga travessa da passarela. Nesse período, o tráfego fluirá pela faixa da direita, nos dois sentidos da via.

Içamento da viga travessa | 13 de outubro (terça-feira)

A operação principal acontecerá durante a madrugada entre os dias 13 e 14 de outubro.

A partir das 21h, haverá interdição parcial em ambos os sentidos. Na pista sentido São Paulo, as faixas 1 e 2 da pista serão interditadas para o posicionamento e a estabilização do guindaste, e o tráfego seguirá pela via marginal. Já na pista sentido Belo Horizonte, a faixa da esquerda será bloqueada e os veículos circularão pela faixa da direita.

Entre 1h e 2h da manhã, será necessária a interdição total da Rodovia Fernão Dias nos dois sentidos para a execução do içamento e posicionamento da viga travessa da passarela. O horário foi definido por se tratar de um período de menor impacto no trânsito, contribuindo para a segurança da operação e dos clientes que trafegam pela rodovia.

Após a conclusão da atividade, serão realizados os serviços de desmobilização dos equipamentos e retirada da sinalização temporária. A previsão é que a rodovia esteja totalmente liberada ao tráfego até as 6h da manhã.

A operação contará com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da realização de comboios em momentos específicos para organização do tráfego.

Motoristas que passarem na região serão instruídos a redobrar a atenção ao se aproximarem do trecho em obras, respeitarem a sinalização implantada no local e os limites de velocidade. Mesmo com o planejamento operacional, poderão ocorrer pontos de lentidão durante os períodos de intervenção.

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Em caso de novas condições climáticas adversas, a programação poderá sofrer alterações.