Van escolar bate em poste e deixa 13 estudantes feridos em BH
Veículo transportava 18 crianças e adolescentes quando motorista perdeu o controle em uma descida do Sagrada Família. Poste caiu sobre a van
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Uma van escolar com 18 crianças e adolescentes bateu em um poste e deixou 13 passageiros feridos na tarde dessa segunda-feira (5/10) no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h45 na Rua Conde Ribeiro do Vale, esquina com a Avenida Petrolina, na divisa com o Bairro Horto Florestal.
O veículo, uma Fiat Ducato, transportava estudantes com idades entre 12 e 19 anos. Com a força da batida, um poste caiu sobre a van e a via pública.
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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o motorista, de 62 anos, contou que havia realizado o embarque dos passageiros e seguia em direção à Avenida Petrolina. No momento do acidente, chovia intensamente e a rua, que fica em declive, estava molhada.
Segundo o relato do condutor, a van aquaplanou durante a descida. Ele afirmou que perdeu o controle da direção e tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão contra o poste.
Treze estudantes ficaram feridos
Conforme os bombeiros, treze crianças e adolescentes sofreram ferimentos leves. Algumas bateram a cabeça durante o impacto e apresentavam cortes e queixas de dores.
Quatro vítimas foram levadas por equipes de resgate dos bombeiros para a UPA Leste. As demais foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas, conforme as informações iniciais, para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e o Hospital Infantil São Camilo.
Os outros cinco passageiros não ficaram feridos e foram entregues aos pais ou responsáveis.
O motorista também não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.
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Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e Cemig foram mobilizadas para a ocorrência. O caso foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.