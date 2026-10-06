Van escolar bate em poste e deixa 13 estudantes feridos em BH

Uma van escolar com 18 crianças e adolescentes bateu em um poste e deixou 13 passageiros feridos na tarde dessa segunda-feira (5/10) no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h45 na Rua Conde Ribeiro do Vale, esquina com a Avenida Petrolina, na divisa com o Bairro Horto Florestal.

O veículo, uma Fiat Ducato, transportava estudantes com idades entre 12 e 19 anos. Com a força da batida, um poste caiu sobre a van e a via pública.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o motorista, de 62 anos, contou que havia realizado o embarque dos passageiros e seguia em direção à Avenida Petrolina. No momento do acidente, chovia intensamente e a rua, que fica em declive, estava molhada.

Segundo o relato do condutor, a van aquaplanou durante a descida. Ele afirmou que perdeu o controle da direção e tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão contra o poste.

Treze estudantes ficaram feridos

Conforme os bombeiros, treze crianças e adolescentes sofreram ferimentos leves. Algumas bateram a cabeça durante o impacto e apresentavam cortes e queixas de dores.

Quatro vítimas foram levadas por equipes de resgate dos bombeiros para a UPA Leste. As demais foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas, conforme as informações iniciais, para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e o Hospital Infantil São Camilo.

Os outros cinco passageiros não ficaram feridos e foram entregues aos pais ou responsáveis.

O motorista também não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e Cemig foram mobilizadas para a ocorrência. O caso foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.