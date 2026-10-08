SLB assina contrato de perfuração digital com a TotalEnergies

A SLB (NYSE: SLB), empresa global de tecnologia energética, anunciou hoje um acordo de 15 anos com a TotalEnergies para o uso das soluções integradas de planejamento e engenharia de poços DrillPlan™. O acordo apoiará a transição da TotalEnergies para um ambiente de planejamento digital, conectando insights do subsolo ao planejamento e à engenharia de poços.

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Viabilizado pelas soluções DrillPlan da SLB e pelo conhecimento técnico de ambas as empresas, o acordo marca um passo significativo na colaboração digital entre elas e reflete uma mudança mais ampla em todo o setor, conforme as operadoras avançam em direção a plataformas digitais escaláveis e interoperáveis para otimizar a engenharia e a execução da construção de poços.

As soluções do DrillPlan permitirão que a TotalEnergies otimize as atividades de projeto e engenharia de poços por meio da integração de dados de poços adjacentes, projetos de trajetória, parâmetros de revestimento e completação, além de premissas de planejamento utilizadas ao longo de todo o processo de construção do poço, possibilitando que equipes multifuncionais trabalhem a partir de uma base comum de dados, planos e premissas.

“Os operadores estão cada vez mais buscando tecnologias escaláveis que possam dar suporte a decisões de planejamento mais consistentes em portfólios amplos e diversificados”, disse Rakesh Jaggi, presidente da área de Digital da SLB. “Este acordo demonstra como os clientes estão avançando em direção a soluções digitais que aumentam a consistência, fortalecem a colaboração e criam uma base para futuras inovações nos fluxos de trabalho.”

Com base na expertise de ambas as empresas na área, o ambiente foi projetado para conectar fluxos de trabalho, integrar processos personalizados, ser escalável em todas as operações e possibilitar a implantação contínua de novas tecnologias digitais.

Com base nos pontos fortes da SLB em construção de poços e tecnologia digital, as soluções DrillPlan ajudam a integrar os fluxos de trabalho já estabelecidos dos clientes em um ecossistema digital empresarial mais amplo. O acordo reflete o foco crescente do setor em combinar o conhecimento técnico incorporado em soluções digitais desenvolvidas internamente com a escala, a resiliência e a interoperabilidade das plataformas comerciais.

Pontos-chave:

A SLB assinou um contrato com a TotalEnergies para implementar as soluções integradas de planejamento e engenharia de poços DrillPlan™ em todas as suas atividades globais de exploração.

A implantação conectará os insights do subsolo ao planejamento e à engenharia de poços, apoiando a criação de um ambiente digital padronizado para o planejamento da perfuração.

As soluções DrillPlan integram dados de poços vizinhos, projetos de trajetória, parâmetros de revestimento e de completamento, além das premissas de planejamento utilizadas durante todo o processo de construção do poço.

O contrato apoia uma abordagem que combina fluxos de trabalho estabelecidos pelos clientes, experiência digital desenvolvida internamente e a expertise da SLB em construção de poços e no domínio digital.

O contrato é baseado na colaboração de longa data entre a SLB e a TotalEnergies, apoiando a inovação contínua no planejamento digital da construção de poços.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", "pretender", "antecipar", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a impossibilidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou caso as premissas subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão divergir substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a SLB se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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