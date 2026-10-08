A Meanwhile, apoiada por Sam Altman, capta $37,5 milhões à medida que famílias na Ásia, na Europa e no Oriente Médio recorrem aos seguros de vida com bitcoin

A Meanwhile, a primeira seguradora de vida a operar inteiramente com bitcoin, anunciou hoje $37,5 milhões em um novo financiamento dos seus investidores existentes. A Bain Capital Crypto liderou a rodada, junto com a Haun Ventures, Framework Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures e Morgan Creek Digital. A Meanwhile, que é apoiada também por Sam Altman, já captou mais de $180 milhões.

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A rodada segue uma explosão na demanda internacional pelas apólices de seguro de vida em bitcoin da Meanwhile, particularmente na Ásia, na Europa e no Oriente Médio em meio a uma macro instabilidade mais ampla. No início de 2026, a Meanwhile lançou a BTC Life 1-Pay, uma apólice para a vida toda de prêmio único criada para clientes com patrimônio alto fora dos Estados Unidos. É a segunda linha de produto da empresa após a BTC 10-Pay, que foi concebida especificamente para contribuintes americanos. Desde o lançamento, a Meanwhile já assinou contratos com 15 corretores que atendem famílias ricas, inclusive nos centros de seguros da Singapura, de Hong Kong, dos EAU e da Suíça.

Esses corretores parceiros incluem o Lioner, um grupo de escritórios de seguro confiável e de família, com unidades em Hong Kong, Singapura e Zurique, e o Apeiron Group, mercado de trabalho para seguro de vida de alto patrimônio.

"Os ativos digitais estão passando para o mainstream em termos de planejamento de fortuna, e o Lioner está equipado para evoluir com eles", afirmou Giorgio Jeni, sócio e chefe da Lioner na Suíça, que passou mais de 27 anos nos setores de seguro de vida de alto patrimônio e gestão patrimonial no HSBC, UBS, Julius Baer e Credit Suisse. "À medida que a bitcoin e outros ativos digitais se tornam parte do cenário patrimonial, os indivíduos com alto patrimônio e laços e interesses internacionais estão pensando de forma mais ampla sobre como eles gerenciam o patrimônio no futuro. Transparência, governança sólida e forte regulamentação seguirão sendo importantes à medida que novas soluções surgem".

"Estamos chegando a um ponto de virada, no qual mais clientes com alto patrimônio estão perguntando não só como deter bitcoin e ativos digitais, mas como se planejar levando eles conta e, por fim, como transferir esse patrimônio para a próxima geração", afirmou Justin Man, CEO do Apeiron Group. "O seguro de vida sempre foi uma ferramenta poderosa para transferência de patrimônio, mas os ativos digitais apresentam complexidades adicionais relacionadas a propriedade, liquidez e transferência sem entraves. A Meanwhile é a primeira seguradora a estrear nesse espaço e fez um investimento sério para atender clientes com alto patrimônio, ajudando a fechar essa lacuna".

O BTC Life 1-Pay é um seguro de vida para famílias que detêm parte do seu patrimônio em bitcoin. O cliente paga um único prêmio em bitcoin e recebe um benefício garantido em bitcoin em caso de morte para o resto da vida. O valor da apólice cresce em bitcoins e, após o primeiro ano, o detentor pode emprestar até 90% do valor, sem plano de pagamento e sem exigências de garantia adicional. Pessoas físicas, trustes e empresas podem ter as apólices, o que as torna adequada para planejamento de sucessão ou de propriedade.

"As famílias ricas ao redor do mundo já detêm bitcoins. O que eles ainda não tinham era uma maneira regulamentada de passá-las à frente", afirmou Zac Townsend, cofundador e CEO da Meanwhile. "Os corretores nos procuraram porque seus clientes continuaram pedindo. Essa rodada nos permite acompanhar o ritmo deles".

O crescimento é visto nos resultados da Meanwhile. A receita líquida de subscrição de longo prazo já superou o total do ano passado e caminha para mais do que dobrar em 2026.

"A Meanwhile detém cada camada de uma seguradora de vida regulamentada e a constrói como uma startup possibilitada por IA", afirmou Stefan Cohen, sócio da Bain Capital Crypto. "O crescimento deste ano comprova o modelo, e estamos felizes por apoiá-los novamente".

A Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited detém a primeira licença IILT de Classe concedida pela BMA (Autoridade Monetária das Bermudas), recebida em julho de 2024 após dois anos no programa de testes regulatórios da autoridade. Seu balanço patrimonial, suas reservas e suas demonstrações financeiras auditadas são todos denominados em bitcoins. As bitcoins de todos os segurados são mantidas por custodiantes institucionais regulamentados.

Como entrar em contato

Os seguradores, bancos privados e escritórios de família interessados em distribuir os produtos da Meanwhile podem entrar em contato com Michael Grob em michael.grob@meanwhile.bm.

Sobre a Meanwhile

A missão da Meanwhile é permitir que qualquer pessoa em qualquer lugar preserve, proteja e construa patrimônio ao longo de gerações. A Meanwhile Incorporated é a empresa controladora da Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited, a primeira seguradora de longo prazo licenciada a operar inteiramente em bitcoins. A Meanwhile foi cofundada por Zac Townsend e Max Gasner e tem o apoio de Sam Altman, Bain Capital Crypto, Haun Ventures, Pantera Capital, Apollo, Northwestern Mutual Future Ventures, MS&AD, Framework Ventures, Morgan Creek Digital, Fulgur Ventures, entre outros.

A Meanwhile Insurance Bitcoin (Bermuda) Limited é licenciada pela Autoridade Monetária das Bermudas para realizar operações de longo prazo exclusivamente com Pessoas Sofisticadas. Os produtos não estão disponíveis em todas as jurisdições e são oferecidos apenas através de intermediários licenciados, onde permitido. Esse comunicado não é uma oferta ou solicitação em nenhuma jurisdição.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa: Wachsman – eleanor@wachsman.com