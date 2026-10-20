Morador prolonga a calha com um tubo até a cerca do jardim, mas dois invernos depois o vizinho chama um especialista e a mudança vira motivo de conflito entre eles

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Prolongar a descida da calha com uma mangueira flexível até o fundo do jardim parece prático para afastar a umidade da residência. No entanto, lançar esse volume acumulado junto à cerca do imóvel situado em nível inferior cria um foco de conflito. O vizinho de baixo recebe toda a água do telhado concentrada em um ponto único.

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Regras legais sobre o escoamento

O artigo 681 do Código Civil francês, consultável no Legifrance, estabelece a seguinte regra: "todo proprietário deve estabelecer os telhados de maneira que as águas pluviais escorram em seu terreno ou na via pública; ele não pode fazê-las despejar no terreno de seu vizinho." Para o descarte em vias públicas, normas municipais exigem consulta prévia à prefeitura.

Segundo análise de um escritório de advocacia parisiense especializado em direito imobiliário, a restrição atinge calhas, gárgulas e condutores suspensos. Casos de descumprimento levam os juízes a ordenar a remoção ou adequação sob pena de multa, além do pagamento de indenizações por infiltrações. A exceção existe apenas pela servidão de escoamento de telhados, obtida por título ou tolerância de 30 anos.

Fluxo natural versus intervenção humana

Pelos artigos 640 e 641, o terreno inferior deve receber o fluxo natural vindo de chuvas, nascentes ou degelo, sem que o morador erga diques para impedir a passagem. Por outro lado, o proprietário superior não pode agravar essa condição. O uso de mangueira concentra a vazão artificialmente, configurando intervenção que a legislação exclui do conceito de escoamento natural.

A disputa costuma se consolidar após dois invernos, momento em que o morador prejudicado aciona um perito. A seguradora também pode intervir, embora a indenização de danos não defina a responsabilidade pelo ocorrido. O relatório do especialista verifica a origem e o trajeto da água, confirmando a alteração da drenagem inicial.

Medidas possíveis e alternativas

O morador afetado pode iniciar o contato com carta simples e avançar para notificação registrada mencionando os artigos 640 e 681. Informações do "Service-Public" indicam opções gratuitas de conciliação ou mediação antes de acionar a Justiça. No tribunal, o pedido abrange a retirada da instalação, recuperação da área e reparação financeira.

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A jurisprudência da Corte de Cassação define que o artigo 681 prevalece sobre o 640 quando a água decorre de intervenções humanas. Como o direito de ação pertence ao imóvel, novos proprietários também podem cobrar a regularização. A solução envolve manter a água dentro do próprio lote, utilizando áreas de absorção no jardim, reservatórios ou conexões autorizadas após consulta profissional.