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EM RECUPERAÇÃO

Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anos

Escritora mineira não precisou de internação após o incidente; família confirma que a poetisa segue lúcida e mantém recuperação em casa

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 08:04

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Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anos
Adélia Prado, escritora mineira de 90 anos, em uma de suas participações públicas. Ela se recupera de acidente doméstico crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.APress

A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira (19) e se recupera em casa. Familiares disseram que a poetisa não precisou de hospitalização. Segundo a família, ela passa bem, permanece lúcida e continua o processo de recuperação.

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Adélia Prado já se dedicava a uma recuperação com ritmo lento antes do acidente. O quadro envolve informações sobre sepse, caracterizada como uma resposta desregulada do organismo a uma infecção que provoca disfunção orgânica. Mesmo com o ocorrido recente em sua residência, os parentes reforçaram que a autora segue estável e lúcida.

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No cenário literário, Adélia Prado concorre como finalista na categoria Poesia da 68ª edição do Prêmio Jabuti com a obra "O jardim das oliveiras". Sua filha, Ana Beatriz Prado, afirmou que representará a mãe na cerimônia da premiação caso o livro seja o vencedor da categoria.

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