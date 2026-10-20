Adélia Prado sofre acidente doméstico aos 90 anos

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A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, sofreu um acidente doméstico nesta segunda-feira (19) e se recupera em casa. Familiares disseram que a poetisa não precisou de hospitalização. Segundo a família, ela passa bem, permanece lúcida e continua o processo de recuperação.

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Adélia Prado já se dedicava a uma recuperação com ritmo lento antes do acidente. O quadro envolve informações sobre sepse, caracterizada como uma resposta desregulada do organismo a uma infecção que provoca disfunção orgânica. Mesmo com o ocorrido recente em sua residência, os parentes reforçaram que a autora segue estável e lúcida.

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No cenário literário, Adélia Prado concorre como finalista na categoria Poesia da 68ª edição do Prêmio Jabuti com a obra "O jardim das oliveiras". Sua filha, Ana Beatriz Prado, afirmou que representará a mãe na cerimônia da premiação caso o livro seja o vencedor da categoria.