Estudante testa nova posição para sensores de terremotos e, quando inclui só cinco dispositivos a mais, amplia a cobertura simulada em 16,7% com modelo matemático

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Segundo informações do jornal "The Virginian Pilot", Isabel Rossi, estudante de Williamsburg, na Virgínia, desenvolveu um modelo computacional capaz de elevar a cobertura simulada de detecção de terremotos em 16,7%. A pesquisa utilizou apenas cinco sensores adicionais para alcançar essa melhora nas simulações.

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O trabalho foi desenvolvido de forma independente durante o oitavo ano escolar na James Blair Middle School. Atualmente aluna na Jamestown High School, a jovem realizou o estudo ao longo de seis meses para avaliar se métodos matemáticos de tomada de decisão identificariam posições mais adequadas para instrumentos sísmicos.

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Aplicação da teoria dos jogos

O monitoramento de tremores utiliza instrumentos que captam ondas pelo solo antes da chegada dos abalos mais fortes. Para verificar o posicionamento dos aparelhos, a estudante analisou dados da região de Los Angeles, na Califórnia. O estudo usou registros sísmicos e mapeamentos anteriores, sem instalar ou deslocar equipamentos fisicamente.

A pesquisa recebeu o título "Listening in the Right Places: Game Theory and Optimisation for Earthquake Sensor Placement", conforme informações da Society for Science. A ideia surgiu após a leitura de um artigo na revista "Physics Today" sobre as dificuldades de detecção, assunto que interessava a estudante por ela já ter vivenciado um terremoto de grandes proporções.

No experimento, foram avaliadas duas abordagens: o modelo de soma ponderada e a negociação de Nash, associada à teoria dos jogos. Os cálculos analisaram a precisão na detecção e o acesso aos aparelhos com base na fronteira de Pareto.

A negociação de Nash apresentou os resultados mais próximos da fronteira de Pareto. O modelo computacional apontou ganho de 16,7% com cinco novos sensores. O dado não garante o mesmo efeito em redes operacionais reais, mas serve para orientar instalações em locais de difícil acesso ou com recursos escassos.

Trajetória e competição nacional

O gosto por equações começou cedo. Aos nove anos, apresentada por uma professora a um engenheiro aposentado da Nasa, Isabel passou a construir foguetes caseiros, medir lançamentos e fazer ajustes para melhorar o desempenho das peças.

Mais tarde, ela organizou um time de MathCounts na James Blair Middle School e ajudou a estruturar um evento voltado a iniciativas STEAM. A jovem segue como treinadora da equipe de matemática. Em declaração à Society for Science, ela explicou a preferência: “gosto da precisão disso. Com o tempo, tornou-se uma das minhas atividades favoritas nas horas vagas”.

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O projeto integra a fase final de uma competição nacional organizada pela Society for Science, que registrou quase 10 mil inscritos. A etapa ocorre em Washington, DC, entre 23 e 28 de outubro, reunindo alunos de 17 estados e de Porto Rico em disputa por mais de 100 mil dólares em premiações, incluindo um prêmio principal de 25 mil dólares.