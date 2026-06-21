Falhas sob pressão: estudo revela risco crescente de grandes terremotos no sul da Califórnia

Um estudo recente de pesquisadores da Universidade de Berna analisou o comportamento do sistema de falhas do sul da Califórnia, com foco especial na Falha de San Andreas e na Falha de San Jacinto. Os cientistas examinaram como essas estruturas geológicas acumulam e liberam energia ao longo do tempo. Assim, eles indicam que a região atravessa um período de forte compressão tectônica. A pesquisa não anuncia um desastre iminente. No entanto, ela ajuda a compreender melhor como grandes terremotos podem se propagar nessa área.

O trabalho destaca uma área específica, o Cajon Pass, que funciona como um ponto de encontro entre diferentes falhas. Nessa zona, os pesquisadores identificaram um comportamento complexo de deformação da crosta terrestre. Esse padrão sugere que o estresse acumulado hoje alcança níveis comparáveis aos registrados nos últimos mil anos. Esse tipo de comparação histórica se mostra essencial para estimar a probabilidade de eventos sísmicos de grande magnitude nas próximas décadas. Além disso, ele permite verificar se os atuais níveis de deformação realmente se aproximam de períodos que antecederam grandes terremotos antigos.

O que é a earthquake gate e por que o Cajon Pass é tão importante?

Os pesquisadores utilizam a expressão earthquake gate, ou porta de terremotos, como uma metáfora científica para descrever o papel do Cajon Pass na dinâmica sísmica do sul da Califórnia. A ideia aponta que essa região funciona como uma espécie de passagem. Em determinadas condições, grandes rupturas que começam em um segmento de falha atravessam essa porta e se estendem para outros segmentos. Desse modo, o terremoto ganha maior extensão e intensidade.

No Cajon Pass, a Falha de San Andreas e a Falha de San Jacinto se aproximam e interagem. A disposição geométrica dessas falhas, somada à direção do movimento entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, cria um ambiente em que o estresse não se distribui de forma simples. Em alguns cenários simulados, uma ruptura iniciada em um trecho da San Jacinto salta para a San Andreas, o que gera um terremoto mais longo e intenso. Em outros cenários, essa porta permanece fechada e limita a propagação do evento.

Segundo o estudo, a forma como a earthquake gate se comporta depende da quantidade de energia acumulada, da rugosidade das superfícies de falha e do histórico de terremotos anteriores. Por isso, compreender essa região se torna fundamental para estimar o potencial de um megaterremoto que envolva vários segmentos de falha ao mesmo tempo. Além disso, esse conceito ajuda a planejar simulações que testam diferentes combinações de ruptura. Assim, os pesquisadores avaliam quando a passagem tende a abrir ou a bloquear a propagação.

Dentro da tectônica de placas, a região do sul da Califórnia se localiza em um limite de placa ativo, onde o movimento ocorre de forma relativamente rápida em escala geológica – depositphotos.com/rokas91

Falha de San Andreas, Falha de San Jacinto e o papel das placas tectônicas

A Falha de San Andreas figura entre as estruturas tectônicas mais conhecidas do planeta. Trata-se de uma falha de deslocamento lateral, onde a placa do Pacífico se move horizontalmente em relação à placa da América do Norte. Já a Falha de San Jacinto, paralela e próxima à San Andreas em parte do seu trajeto, também acomoda parte desse movimento relativo entre as placas. Juntas, essas falhas compõem um sistema complexo, em que o deslizamento não ocorre de forma contínua, mas sim em saltos, ou seja, em terremotos.

Dentro da tectônica de placas, a região do sul da Califórnia se localiza em um limite de placa ativo, onde o movimento ocorre de forma relativamente rápida em escala geológica, com alguns centímetros por ano. Essa velocidade parece pequena no dia a dia. Contudo, ao longo de séculos, ela resulta em grandes acumulações de deformação. Quando o atrito entre os blocos de rocha impede o movimento suave, a tensão elástica se acumula. Em determinado momento, o atrito se rompe e ocorre a falha, que libera a energia na forma de ondas sísmicas.

O estudo da Universidade de Berna indica que esse processo de acúmulo avançou em certos segmentos da San Andreas e da San Jacinto próximos ao Cajon Pass. Com base em dados geológicos, históricos e de instrumentação moderna, os autores comparam os níveis atuais de estresse com períodos anteriores a grandes terremotos registrados em depósitos de sedimentos e em falhas expostas. Além disso, eles cruzam esses dados com registros de deslocamentos recentes medidos por GPS e por imagens de radar orbital.

Como os cientistas medem o estresse nas falhas geológicas?

A medição direta da tensão dentro da crosta terrestre apresenta grande dificuldade. Mesmo assim, os cientistas utilizam um conjunto de métodos que, combinados, permitem estimar o estado de estresse sísmico. Entre as principais técnicas, destacam-se as seguintes:

GPS de alta precisão: sensores distribuídos em terra medem, ano a ano, o deslocamento milimétrico entre pontos fixos. Dessa forma, eles mostram como a crosta se estica, se comprime ou se cisalha.

sensores distribuídos em terra medem, ano a ano, o deslocamento milimétrico entre pontos fixos. Dessa forma, eles mostram como a crosta se estica, se comprime ou se cisalha. InSAR (interferometria de radar via satélite): imagens de satélite com radar permitem detectar deformações sutis da superfície, antes e depois de terremotos, e também ao longo de períodos mais longos.

imagens de satélite com radar permitem detectar deformações sutis da superfície, antes e depois de terremotos, e também ao longo de períodos mais longos. Paleossismologia: estudos de trincheiras abertas sobre as falhas revelam vestígios de terremotos antigos. Assim, eles ajudam a reconstruir a frequência e o tamanho de eventos passados.

estudos de trincheiras abertas sobre as falhas revelam vestígios de terremotos antigos. Assim, eles ajudam a reconstruir a frequência e o tamanho de eventos passados. Sismicidade instrumental: redes de sismógrafos registram pequenos abalos diários, que indicam como e onde a crosta se ajusta.

Ao integrar essas informações em modelos numéricos, os pesquisadores conseguem simular diferentes cenários de ruptura. Para o Cajon Pass, os modelos apontam que a porta de terremotos às vezes facilita e às vezes bloqueia a passagem de grandes rupturas. Tudo depende de como o estresse se distribui entre a Falha de San Andreas e a Falha de San Jacinto. Esse tipo de modelagem não produz previsões com data ou hora. No entanto, ele oferece intervalos de probabilidade mais realistas para eventos de grande magnitude.

Por que o sul da Califórnia é tão vulnerável a grandes terremotos?

A vulnerabilidade da região não se limita à geologia, mas também envolve a ocupação humana. O sul da Califórnia concentra grandes centros urbanos, infraestrutura crítica e redes de transporte que cruzam diretamente o traçado das falhas. Portanto, a combinação de alto potencial sísmico com intensa urbanização transforma qualquer grande evento em um desafio para a gestão de riscos.

Em termos físicos, a presença de múltiplas falhas ativas, o rápido movimento relativo entre as placas e a existência de segmentos que não rompem há muito tempo contribuem para o risco de terremotos de magnitude elevada. Alguns trechos da Falha de San Andreas, por exemplo, não registram grandes rupturas há mais de um século. Segundo os modelos, isso indica acúmulo significativo de energia elástica.

Por outro lado, o avanço da engenharia sísmica, das normas de construção e dos sistemas de alerta precoce reduz a exposição da população aos impactos mais severos. A pesquisa da Universidade de Berna se insere nesse esforço ao fornecer informações mais detalhadas sobre como e onde o estresse se concentra. Desse modo, ela ajuda a priorizar reforços estruturais e medidas de prevenção. Além disso, os resultados apoiam exercícios de simulação que treinam equipes de emergência para cenários de ruptura complexa.

O que o estudo muda em termos de risco sísmico e planejamento urbano?

Os autores do estudo enfatizam que o trabalho não pretende anunciar um terremoto iminente. Em vez disso, ele refina os modelos probabilísticos que agências de gestão de desastres e autoridades de planejamento urbano utilizam. Ao indicar que o nível de estresse nas falhas do sul da Califórnia se aproxima de alguns dos mais altos do último milênio, o estudo reforça a necessidade de considerar cenários de grandes rupturas. Isso inclui cenários que envolvem múltiplos segmentos conectados pela earthquake gate.

Na prática, esse tipo de resultado orienta revisões de mapas de perigo sísmico, atualizações de códigos de construção, revisões de rotas de evacuação e o planejamento do posicionamento de hospitais, pontes, redes de energia e de comunicação. Além disso, ele contribui para programas de educação pública sobre como agir antes, durante e depois de um terremoto. Quanto melhor o entendimento sobre o comportamento da Falha de San Andreas, da Falha de San Jacinto e do Cajon Pass, maior a capacidade de reduzir perdas humanas e materiais em futuros eventos.

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Dessa forma, a pesquisa da Universidade de Berna se torna uma ferramenta importante para integrar ciência, engenharia e políticas públicas. Ao esclarecer o funcionamento da porta de terremotos e indicar que as falhas enfrentam níveis elevados de pressão, o estudo reforça a relevância do planejamento de longo prazo e da prevenção como estratégias centrais em regiões sujeitas a grandes terremotos. Além disso, ele mostra que a combinação entre observações modernas e registros geológicos amplia a confiabilidade das avaliações de risco.