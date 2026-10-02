Madart Festival reúne gastronomia e lazer na Vila Madalena

A Vila Madalena ganha um dia de sabores, música e brincadeira no dia 3 de outubro, com o Madart Festival, evento gastronômico com foco no público da região, que visa dar destaque ao novo empreendimento da MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de solidez nos mercados de médio e alto padrão, e da STAN Desenvolvimento Imobiliário, referência em projetos icônicos e inovadores na capital paulista? h?á mais de 75 anos??.



Com entrada gratuita e programação a partir das 11h, o Madart Festival será realizado no stand de vendas do empreendimento, localizado na Rua Heitor Penteado, 1017, na Vila Madalena. A iniciativa propõe uma experiência inspirada na atmosfera vibrante, criativa e plural de um dos bairros mais desejados de São Paulo.

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O evento oferecerá uma rica programação gastronômica com marcas de destaque. O público poderá saborear os hambúrgueres do Porkys Burguer SP, os espetinhos do Mister Grill Espetaria, os pokes do Dujapa e os crepes do Planeta Crepe. Para a sobremesa, as opções ficam por conta das delícias e frutas com chocolate da Caron Confeitaria e dos shakes do Vulcano Shake, tudo acompanhado do chopp artesanal da Cervejaria Racing.

A programação acontece no stand de vendas do projeto e reúne atrações para todas as idades. Para agradar diferentes perfis de público, o festival contará com música ao vivo, reforçando o conceito do Madart, que busca traduzir para a experiência de morar a atmosfera dinâmica, cultural e criativa da Vila Madalena.

Pensado para reunir famílias e amigos em um ambiente descontraído, o evento trará um Espaço Kids, com brinquedos localizados dentro do stand de vendas para o conforto das crianças. Além de contar com uma parede de escalada, garantindo interação e aventura. O formato do Madart Festival é inspirado em experiências anteriores realizadas pela MPD, que combinaram gastronomia, ativações e entretenimento em eventos abertos ao público, direcionados a entregar experiência e qualidade ao público.

A conexão com a identidade da Vila Madalena, proporcionando uma imersão em um ambiente artístico, cultural e gastronômico, está no centro da concepção do Madart e se reflete na experiência criada para esta 3ª edição do Festival.



“O Madart Festival chega à nossa terceira edição, depois do Soul Gastronômico e do Andrômeda Festival. Criar eventos e ações que gerem boas experiências faz parte do jeito da MPD trabalhar, e transformar o stand de vendas em ponto de encontro do bairro já virou marca registrada da companhia. A Vila Madalena, com toda a sua energia criativa, pede exatamente esse tipo de encontro. Em vez de convidar as pessoas para conhecer um stand, convidamos o bairro para um fim de semana entre vizinhos, com o que ele tem de melhor: comida boa, arte, atrações para toda a família e encontros”, afirma Vanessa Almeida, gerente de marketing da MPD Engenharia.

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Sandra Germanos, diretora de marketing da STAN Desenvolvimento Imobiliário, destaca que um dos principais conhecimentos que a empresa acumulou ao longo de sua trajetória é a capacidade de interpretar cada localização, compreender os públicos que se relacionam com ela e desenvolver produtos coerentes com diferentes formas de morar e investir. “O festival é uma forma de nos conectarmos ainda mais com o público e evidenciarmos os diferenciais do Madart, um projeto que celebra a mobilidade, a identidade cultural e a diversidade que fazem parte do bairro”, completa.



Vale ressaltar que, durante o evento, os visitantes poderão conhecer o stand de vendas e visitar os apartamentos decorados.



Madart: um lançamento no coração da Vila Madalena



O projeto nasce com a proposta de traduzir para dentro do empreendimento a identidade de um dos bairros mais emblemáticos de São Paulo. Localizado entre as ruas João Moura, Luminárias e Heitor Penteado, o projeto reúne studios de 25 m² e apartamentos de um e dois dormitórios, com 31 m² e 48 m², respectivamente. A localização reforça essa vocação ao combinar a harmonia cultural e cosmopolita do bairro à mobilidade, com a Estação Vila Madalena a apenas 250 metros do empreendimento. O projeto combina mobilidade, infraestrutura e proximidade com importantes polos de São Paulo, como Pinheiros, Avenida Paulista e Faria Lima. O empreendimento, que conecta arte, mobilidade e compact living, terá condições exclusivas e parcelas a partir de R$ 1.100.



Serviço:



Evento: Madart Festival

Data: 3 de outubro de 2026

Horário: a partir das 11h

Local: stand de vendas do Madart - Rua Heitor Penteado, 1.017 – Vila Madalena, São Paulo (SP)

Detalhes: entrada gratuita. Alimentos e bebidas com venda no local

Visitação: o stand de vendas e os apartamentos decorados estarão abertos ao público durante todo o evento

