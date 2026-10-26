Martinho da Vila reúne Simas e Agualusa em encontro de literatura

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A primeira edição do Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos reúne Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa nos dias 29 e 31 de outubro, em Duas Barras (RJ). O evento gratuito acontece no Instituto Cultural Martinho da Vila (ICMV), instalado na casa onde o cantor, compositor e escritor nasceu.
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Ao reunir três autores de trajetórias distintas, a programação propõe uma conversa sobre memória, música, literatura, cultura popular e os laços históricos entre o Brasil e países que compartilham a língua portuguesa. Martinho da Vila, cuja produção literária acompanha sua reconhecida obra musical, encontra Simas, pesquisador das manifestações populares brasileiras, e Agualusa, um dos nomes centrais da literatura contemporânea de Angola.
“Reunir Martinho da Vila, Luiz Antônio Simas e José Eduardo Agualusa é celebrar a riqueza da lusofonia e aproximar territórios, histórias e saberes que se encontram na força da língua, da música, da literatura e da cultura”, afirma Cléo Ferreira, presidente do Instituto Cultural Martinho da Vila.
A programação começa na quinta-feira, 29 de outubro, das 14h às 17h, com uma atividade para estudantes e professores das redes municipal e estadual. A escritora e poetisa Iris Barros conduz leituras de A Menina e a Lua Inventada, conto de sua autoria, e de O Nascimento do Samba, livro escrito por Martinho da Vila.
No sábado, 31 de outubro, também das 14h às 17h, Martinho, Simas e Agualusa participam de uma roda de conversa aberta ao público, mediada por Cléo Ferreira. Os visitantes também poderão conhecer a casa onde Martinho nasceu, imóvel que ele adquiriu anos depois e doou para a criação do Instituto.
Fundado em 2004, o ICMV desenvolveu ações de formação cultural e inclusão social para crianças, adolescentes e adultos de Duas Barras e região. Hoje, o espaço também preserva parte da história de Martinho da Vila e está aberto à visitação.
Realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Martinho da Vila, o encontro conta com patrocínio da Cadore e da Geocoba Engenharia, além de apoio da Prefeitura Municipal de Duas Barras e da Lei Rouanet.
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Encontro Literário Saberes e Territórios Brasileiros e Lusófonos
Datas: 29 e 31 de outubro
Horário: das 14h às 17h
Local: Instituto Cultural Martinho da Vila
Endereço: Rodovia RJ-144, s/n, km 5, Fazenda Cedro Grande, Duas Barras (RJ)
Entrada gratuita | Vagas limitadas
Inscrições: https://forms.gle/ipqCbQcrzxXYyvHY9
Mais informações: https://martinhodavila.com.br/instituto-cultural-martinho-da-vila/
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