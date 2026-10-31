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Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026
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A atriz e produtora Roselyn Sánchez será novamente a responsável por apresentar a cerimônia, função que exercerá pela décima vez. A programação musical também contará com Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose, Xavi e a Banda Los Recoditos. Os organizadores ainda poderão anunciar novas atrações. Foto: Divulgação
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Além de subir ao palco, Anitta concorre a dois gramofones dourados com o álbum “EQUILIBRIVM”, lançado em abril de 2026. A cantora disputa as categorias Álbum do Ano e Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Na principal categoria da noite, ela enfrenta nomes como Rosalía, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Carín León e Rawayana. Foto: Reprodução Youtube
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Anitta ainda não venceu o Grammy Latino e, antes da edição de 2026, acumulava dez indicações à premiação. Sua primeira indicação ocorreu em 2014, na categoria Melhor Canção Brasileira, por “Zen”. Em novembro daquele ano, a cantora também se apresentou na cerimônia e se tornou a brasileira mais jovem a subir ao palco do evento. Já em 2022, concorreu na categoria Gravação do Ano com “Envolver”. Foto: Reprodução Youtube
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No Grammy Awards, uma das premiações de maior prestígio da indústria fonográfica mundial, Anitta recebeu duas indicações. A primeira aconteceu em 2023, na categoria Artista Revelação, cujo prêmio ficou com Samara Joy. A segunda veio em 2025, quando o álbum “Funk Generation” concorreu a Melhor Álbum de Pop Latino, categoria vencida por Shakira. Foto: Divulgação
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Em outras premiações norte-americanas, Anitta conquistou três vezes o troféu de Melhor Clipe de Música Latina no MTV Video Music Awards (VMA): em 2022, com “Envolver”; em 2023, com “Funk Rave”; e em 2024, com “Mil Veces”. Com a primeira vitória, tornou-se a primeira brasileira a receber um prêmio no VMA e também a primeira artista do país a se apresentar sozinha no palco da cerimônia, realizada em Nova Jersey. Foto: Reprodução Youtube
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Em novembro de 2022, Anitta venceu a categoria Melhor Artista Feminina Latina no American Music Awards, em cerimônia realizada no Microsoft Theater, em Los Angeles. Com a conquista, tornou-se a primeira brasileira a receber uma estatueta da premiação. A cantora também foi indicada ao Billboard Latin Music Awards em 2019 e 2022. Foto: Reprodução / Instagram
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Anitta, cujo nome de batismo é Larissa de Macedo Machado, nasceu em 30 de março de 1993, em Honório Gurgel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A cantora chamou a atenção do DJ Batutinha depois de publicar um vídeo em que interpretava “Soltinha” e ganhou projeção nacional com o sucesso “Show das Poderosas”. Desde então, emplacou diversos hits nas paradas brasileiras e construiu uma carreira de destaque no cenário internacional. Foto: Reprodução / Instagram
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