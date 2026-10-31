Anitta é confirmada como atração do Grammy Latino 2026

Anitta ainda não venceu o Grammy Latino e, antes da edição de 2026, acumulava dez indicações à premiação. Sua primeira indicação ocorreu em 2014, na categoria Melhor Canção Brasileira, por “Zen”. Em novembro daquele ano, a cantora também se apresentou na cerimônia e se tornou a brasileira mais jovem a subir ao palco do evento. Já em 2022, concorreu na categoria Gravação do Ano com “Envolver”. Foto: Reprodução Youtube