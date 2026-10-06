Os 3 milhões de votos de Pavanato, a campanha de Flávio e o desempenho do PT

Lucas Pavanato (PL) saiu das urnas de São Paulo com 3.038.438 votos, a maior votação para deputado federal no estado, e já escolheu a próxima batalha: ajudar na campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência. Em entrevista ao Política em Minutos, parceria entre a LeoDias TV e o PlatôBR, o deputado eleito criticou os institutos de pesquisa, que, segundo ele, “erraram muito” na eleição. Pavanato citou o caso de Guilherme Derrite, que, segundo afirmou, era apontado em terceiro lugar na corrida pelo Senado paulista e terminou eleito. Sobre a própria votação, contou ter esperado cerca de 700 mil votos e admitiu surpresa com o resultado.

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Pavanato também projetou uma bancada de direita mais forte no Congresso e declarou que pretende trabalhar pela candidatura de Flávio no segundo turno. “Com o nosso empenho, ele vai ser eleito presidente da República”, afirmou. Em outro momento, foi ainda mais direto: “Flávio vai ser presidente da República, pode anotar”. Segundo Pavanato, a intenção da direita é derrotar Lula no voto. “A situação do PT está desesperadora e, se o PT está desesperado, o Brasil tá feliz”, declarou.

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