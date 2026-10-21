Minerais estratégicos destacam cidades mineiras no emprego nacional

Minas Gerais ocupa posição de destaque no mercado de trabalho ligado aos minerais críticos e estratégicos. Dados divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) mostram que Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, reúne 8.218 empregos relacionados a essas atividades, enquanto Congonhas, na região Central do estado, contabiliza 7.114 postos. Os municípios ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posições no ranking nacional, atrás apenas de Parauapebas (PA), com 8.234 trabalhadores.

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Em todo o Brasil, as atividades relacionadas aos minerais críticos e estratégicos somaram 129.423 empregos em 2025, o equivalente a 57% dos 226.634 postos da indústria extrativa mineral. O segmento registrou crescimento de 8,6% entre 2023 e 2025. Minas Gerais lidera o ranking estadual, com 62.631 trabalhadores, seguida pelo Pará, com 27.047, e pela Bahia, com 9.147.

Os dados também revelam o perfil da mão de obra mineira. Em Nova Lima, 4.776 trabalhadores possuem ensino superior, enquanto Congonhas registra 1.234 profissionais com essa formação. Nacionalmente, a remuneração mediana dos empregados com nível superior nas atividades relacionadas aos minerais estratégicos alcançou R$ 11.856,16 em 2025. As informações integram o novo Portal de Minerais Críticos e Estratégicos da ANM, lançado na última semana para ampliar a transparência e subsidiar decisões de investimentos no setor.

Vale conclui operação de US$ 200 milhões no Canadá

A Vale Base Metals concluiu a transferência do controle do complexo de níquel de Thompson, na província de Manitoba, no Canadá, para a Exiro Nickel. A transação, concluída em 16 de outubro, envolve compromisso de investimentos de até US$ 200 milhões no empreendimento. A nova controladora reúne Exiro Minerals, Orion Resource Partners e Canada Growth Fund, que detêm, conjuntamente, 81,1% da empresa.

A subsidiária da Vale permanece com participação minoritária de 18,9% e assegurou, por meio de contrato plurianual, a compra futura de concentrado de níquel produzido no complexo. Com a conclusão da transação, a Exiro Nickel assume a responsabilidade operacional pela unidade, enquanto a companhia brasileira mantém participação econômica no negócio.

Brasil recebe prêmio internacional por segurança de barragens

A Agência Nacional de Mineração (ANM) conquistou o primeiro Prêmio de Excelência em Governança da Mineração, concedido pelo Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), durante evento realizado em Genebra, na Suíça. O reconhecimento destaca os avanços brasileiros na fiscalização e gestão de riscos de barragens de mineração.

Entre 2022 e 2026, a ANM realizou mais de mil vistorias e registrou redução de 61 para 39 barragens construídas ou alteadas pelo método a montante, uma queda de aproximadamente 36%. A premiação reconhece os avanços regulatórios, tecnológicos e institucionais do Brasil na segurança dessas estruturas.

“Não gosto de dizer ‘mineração sustentável’, porque não é um recurso renovável. Mas gosto de usar o termo ‘mineração legal e responsável’”

Kennedy Alencar

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Diretor de Relações Institucionais da Vale, durante o Jota Global, realizado em Nova York. A declaração foi publicada pelo Jota em

US$ 19,7 bilhões

É o volume de investimentos previstos para a mineração em Minas Gerais entre 2026 e 2030, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). O estado concentra 25,6% dos US$ 76,9 bilhões projetados para o setor mineral brasileiro no período, liderando o ranking nacional de investimentos previstos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.