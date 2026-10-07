Lynas avança sobre projeto de terras raras em Minas

A australiana Lynas Rare Earths firmou acordo para adquirir 100% das ações da Meteoric Resources, responsável pelo Projeto Caldeira, de terras raras, em Minas Gerais. A operação será realizada por meio de troca de ações e ainda depende da aprovação dos acionistas da Meteoric, da Justiça australiana e das autorizações regulatórias aplicáveis no Brasil. A conclusão está prevista para março de 2027.

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O principal ativo da Meteoric é o Projeto Caldeira, localizado no Sudoeste de Minas Gerais, próximo a Poços de Caldas. O empreendimento reúne 77 licenças, distribuídas por mais de 193 km², e possui recurso mineral de aproximadamente 1,6 bilhão de toneladas. Segundo a companhia, trata-se do mais significativo e avançado projeto de terras raras em argilas de adsorção iônica fora da China.

A transação reúne o Projeto Caldeira e a atuação da Meteoric no Brasil às operações da Lynas, que se apresenta como a única produtora comercial de óxidos separados de terras raras leves e pesadas fora da China. As empresas anunciaram o acordo em 1º de outubro e informaram que a assembleia dos acionistas da Meteoric para deliberar sobre a operação está prevista para janeiro de 2027.

ArcelorMittal e CBMM ampliam parceria para qualificação de jovens

A Fundação ArcelorMittal e a CBMM renovaram a parceria para a terceira edição da Jornada Liga STEAM, com investimento total de R$ 1,3 milhão e abertura de sete novas turmas a partir de janeiro de 2027. A iniciativa ganha o Sesi como cofinanciador e responsável pelas aulas e o Senai na implementação de módulo de aperfeiçoamento profissional e certificação técnica digital.

Com 274 horas de formação ao longo de seis meses, o programa abordará empreendedorismo, cultura maker, liderança, economia circular e carreiras ligadas à sustentabilidade. Lançada em 2024, a Jornada Liga STEAM já formou aproximadamente 300 jovens em sete municípios.

Gerdau é finalista do Steelie Awards 2026

A Gerdau está entre as finalistas do Steelie Awards 2026, premiação promovida pela Associação Mundial do Aço (worldsteel), na categoria “Excelência em Programas de Comunicação”. A companhia concorre com o projeto realizado em parceria com a Red Bull para a construção, em Porto Alegre (RS), da maior rampa de skate do mundo, estrutura que recebeu 50 toneladas de aço 100% reciclável da Gerdau.

No evento Red Bull Building Drop, o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, desceu a estrutura de 88,91 metros instalada na fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari e conquistou dois recordes no Guinness World Records. A Gerdau também assegurou a circularidade do aço utilizado, reintegrando ao seu processo produtivo a sucata metálica gerada pela iniciativa. Os vencedores do Steelie Awards serão anunciados em 12 de outubro, durante o Congresso Anual da Worldsteel, em Nova Delhi, na Índia.

“Minas Gerais não pode ser apenas um estado que extrai e exporta pedra bruta. Precisamos avançar na cadeia produtiva, garantindo que as terras raras e os minerais estratégicos gerem riqueza, indústria e produtos de alto valor aqui dentro do nosso estado, gerando empregos de qualidade para o povo mineiro”

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Cleitinho Azevedo

Governador eleito de Minas Gerais

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.