Cedro amplia operação em Mariana com investimento de R$ 3,5 bilhões

A Cedro Participações obteve a aprovação do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) para as licenças de implantação e operação do projeto de ampliação de sua mina de minério de ferro em Mariana. Com investimento previsto de R$ 3,5 bilhões, a expansão será gradual e permitirá elevar a capacidade de beneficiamento da unidade das atuais cerca de 2,5 milhões para 10 milhões de toneladas de minério bruto por ano, com produção de até 5,5 milhões de toneladas anuais de pellet feed.

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O projeto tem vida útil estimada em até 20 anos e prevê a geração de mais de mil empregos diretos e indiretos durante a operação. O foco será a produção de pellet feed high-grade, minério de alto teor de ferro e baixos níveis de impurezas. A Cedro também prevê filtragem e empilhamento a seco dos rejeitos, sem disposição em barragens, além do reaproveitamento de 85% da água utilizada nos processos. ?

A ampliação em Mariana integra o plano da companhia de atingir 20 milhões de toneladas de produção anual a partir de 2032. “Este projeto combina a ampliação da nossa capacidade, a geração de mais empregos em Mariana e a adoção de tecnologias mais modernas. É um passo importante para a Cedro e para a mineração em Minas Gerais”, afirmou José Carlos Martins, presidente do Conselho de Administração da Cedro Participações.



ArcelorMittal aposta em aço para a transição energética

A ArcelorMittal está ampliando no Brasil o uso do Magnelis®, aço com revestimento de zinco, alumínio e magnésio que oferece resistência à corrosão pelo menos três vezes superior à do aço galvanizado convencional. Produzida na Unidade Vega, em São Francisco do Sul (SC), a solução foi desenvolvida a partir da rede global de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da companhia e é voltada especialmente para estruturas expostas a ambientes severos, como instalações de energia solar e outras infraestruturas.

A maior durabilidade reduz a necessidade de manutenção, substituição de peças e consumo de matérias-primas ao longo da vida útil das estruturas. Segundo a ArcelorMittal, a tecnologia também vem sendo aplicada em projetos de geração e distribuição de energia renovável para comunidades isoladas, incluindo iniciativas na Amazônia, unindo inovação do aço, transição energética e impacto social.

Gasmig coloca mineração no centro de novo programa

A Gasmig estreia amanhã (1º) o programa “O Gás que Move”, iniciativa criada para ampliar a aproximação com setores estratégicos da economia mineira e construir, em conjunto com empresas e instituições, novas oportunidades relacionadas ao gás natural e ao biometano. A primeira edição, “O Gás que Move Nossas Minas”, reunirá em Belo Horizonte líderes do setor mineral e representantes institucionais para discutir os desafios energéticos da mineração.

Na pauta estarão competitividade dos custos energéticos, segurança e diversificação do suprimento, eficiência energética, substituição de combustíveis e descarbonização de equipamentos, processos e frotas. As oportunidades identificadas serão aprofundadas pela Gasmig junto às empresas participantes, em busca de transformá-las em potenciais projetos, investimentos e novas soluções energéticas.

“Queremos que o programa se transforme em uma agenda permanente de relacionamento e desenvolvimento de mercado. Energia, indústria e desenvolvimento precisam caminhar juntos e a Gasmig quer participar ativamente dessa construção”, conclui o presidente da Gasmig, Gustavo De Marchi.

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“Os objetivos de desenvolvimento sustentável têm também que estar aliados ao combate à pobreza, à fome e [em prol] da promoção do desenvolvimento”

Rodrigo de Azeredo Santos

Diretor-presidente do Ibram, diplomata de carreira e embaixador do Brasil no Reino da Noruega em 2026

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.