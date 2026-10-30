Wizard e Escola da Nuvem unem forças para capacitar jovens

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho, o projeto Águias, iniciativa da Wizard by Pearson voltada à preparação profissional, une esforços à Escola da Nuvem, organização da sociedade civil focada em empregabilidade. A nova parceria reúne duas frentes complementares de formação: enquanto o Águias investe no ensino de inglês e no desenvolvimento de habilidades essenciais para a trajetória profissional, a Escola da Nuvem contribui com sua expertise em capacitação gratuita em tecnologia. Juntas, as iniciativas buscam oferecer uma formação mais abrangente e conectada às demandas do mercado, ampliando as perspectivas de desenvolvimento profissional de jovens estudantes e egressos da rede pública de ensino.

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A iniciativa ganha relevância diante dos desafios enfrentados pelos jovens para ingressar no mercado de trabalho. No trimestre encerrado em julho de 2026, a taxa de desemprego entre brasileiros de 18 a 24 anos chegou a 13,8%, mais que o dobro da média geral de 5,4%. É nesse contexto que o projeto Águias busca contribuir para a preparação profissional de jovens da rede pública de ensino. Em 2025, o programa selecionou 200 participantes de 16 a 24 anos, entre mais de 2 mil candidatos, contemplando estudantes e egressos de 108 municípios, distribuídos por 12 estados brasileiros. Desse grupo, 64% são mulheres e 54% se identificam como pessoas pretas ou pardas. Ao longo de sua jornada no projeto, os selecionados têm acesso a dois anos de bolsa integral de inglês na Wizard, além de 100 horas de formação em habilidades essenciais, mentorias e oportunidades de conexão com empresas, recursos que buscam fortalecer sua preparação para o ingresso no mundo profissional.

A importância do inglês para destaque no ingresso ao mercado de trabalho também aparece na Pesquisa de Empregabilidade 2025 da Escola da Nuvem. Segundo o levantamento, 70% das empresas consideram o domínio do idioma um diferencial, enquanto 55% o apontam como requisito. Entre as empresas que exigem inglês, 29% buscam profissionais com nível intermediário, 21% com nível avançado e 11% com nível básico.

O Guia Salarial 2025 da Robert Half também coloca o domínio profissional do inglês entre as quatro habilidades técnicas mais valorizadas pelo mercado e aponta a exigência do idioma em 92% das vagas gerenciais anunciadas no LinkedIn. Em áreas como tecnologia, marketing e finanças, o inglês aparece em mais de 70% das oportunidades abertas.

A formação em tecnologia oferecida pela Escola da Nuvem complementa essa preparação ao ampliar o repertório de conhecimentos e habilidades dos participantes. Ao integrar a capacitação tecnológica ao aprendizado de inglês, ao desenvolvimento de competências essenciais e à aproximação com empresas promovidos pelo projeto Águias, a parceria busca oferecer uma formação mais abrangente e alinhada às demandas do mercado de trabalho, amplificando oportunidades em um dos setores mais concorridos e em desenvolvimento no mercado de trabalho. Essa combinação também contribui para aproximar o aprendizado de situações reais do ambiente profissional, fortalecendo as perspectivas de atuação dos jovens no setor de tecnologia.

Para Fernando Lugó, Diretor de Marketing LatAm da Pearson, a complementaridade entre as duas frentes foi um dos fatores que aproximaram as organizações. “Sabemos que o setor de tecnologia exige cada vez mais o domínio do inglês. Aprender o idioma é um catalisador de conhecimento, que amplia o acesso a novas oportunidades e impulsiona o desenvolvimento de carreira dos profissionais da área”, afirma.

Essa integração também busca enfrentar um desafio comum para profissionais em início de carreira. Segundo Lugó, muitos jovens chegam à faculdade ou ingressam no mercado de trabalho sem o domínio necessário do inglês e só percebem a importância do idioma quando se deparam com uma oportunidade que exige essa habilidade. Nesse sentido, a proposta é antecipar esse aprendizado, incorporando o inglês à formação dos jovens desde as primeiras etapas de sua preparação profissional, em vez de deixar que essa necessidade surja apenas diante das exigências do mercado.

A experiência aproximou a formação das demandas do mercado. Para Ana Carolina Garini Scarcello, diretora executiva da Escola da Nuvem, essa experiência é importante justamente pela possibilidade de conectar conhecimento e aplicação. “Não basta preparar os jovens para um mercado que está mudando. Temos o cuidado de criar condições para que eles possam fazer parte dessa transformação. O inglês, a tecnologia e a experiência prática ampliam o repertório e a confiança para que esses jovens reconheçam oportunidades que muitas vezes pareciam distantes. Educação, quando conectada ao mundo do trabalho, deixa de ser apenas formação e passa a ser uma ponte para novas possibilidades de futuro”, afirma.

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A importância da qualificação, no entanto, vai além da conquista do primeiro emprego. Em um mercado de trabalho que exige aprendizado contínuo, Lugó destaca que o desenvolvimento de novas competências deve acompanhar os profissionais ao longo de toda a trajetória. Essa perspectiva também se reflete na atuação da Wizard by Pearson, que atende não apenas jovens em início de carreira, mas também profissionais que já estão inseridos no mercado e buscam aprimorar suas habilidades para acompanhar as transformações do mundo do trabalho.