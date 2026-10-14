UNPACK ’27: HOTEIS.COM REVELA AS TENDÊNCIAS QUE MOVERÃO AS VIAGENS EM 2027

A Hoteis.com revelou hoje o Unpack ’27: The Trends in Travel™, o relatório anual de tendências globais de viagens detalhando os destinos e comportamentos de viagem previstos para moldar o próximo ano. Baseado em dados proprietários, percepções de uma pesquisa com 26.000 viajantes em 16 países¹ e escuta social, o Unpack ’27 traz três tendências, desde encaixar estadias de uma noite até abraçar hospedagens dramáticas e transformar a inspiração das telas em roteiros do mundo real.

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“Viajar é criar memórias, e o Unpack ’27 revela os destinos e as experiências que moldam esses momentos”, afirma Ariane Gorin, CEO do Expedia Group. “Em 2027, os viajantes estão sendo mais intencionais ao escolher sua próxima aventura, buscando experiências que sejam mais pessoais e com propósito para eles. Estamos tornando mais fácil descobrir, planejar e reservar a viagem certa, para que os viajantes possam passar menos tempo gerenciando os detalhes e mais tempo aproveitando os momentos que importam.”

Tendências da Hoteis.com

‘Pílulas de Férias’ — Os viajantes estão saciando seu apetite por viagens ao encaixar estadias de uma noite em agendas lotadas, ocasiões especiais e orçamentos mais apertados. As buscas na Hoteis.com para estadias de uma noite subiram quase 10% ano a ano³ globalmente, enquanto 79% dos viajantes globais dizem que planejam reservar uma estadia de uma noite no próximo ano — um número que sobe para 83% entre a Geração Z e os Millennials¹.

No Brasil, as estadias de uma noite estão se tornando uma forma prática de viagem de lazer: 73% dos viajantes brasileiros reservaram uma estadia de lazer de uma noite no ano passado, e 92% planejam fazê-lo no futuro. Os principais motivos são comemorar aniversários (47%), ir a shows, espetáculos ou eventos esportivos (38%), acessar comodidades do hotel como spas ou piscinas (32%) e fazer uma pausa rápida entre viagens mais longas (31%).

Alguns dos destinos mais buscados para “Pílulas de Férias” em 2027 são Las Vegas, EUA; Montreal, Canadá; Londres, Reino Unido; Nova York, EUA; Tóquio, Japão e São Paulo, Brasil. Saiba mais sobre "Pílulas de Férias” e veja a lista completa dos principais destinos aqui.

Viagens Góticas — Hospedagens dramáticas, sombrias e atmosféricas são tendência na Hoteis.com para 2027. De arquitetura neogótica e corredores à luz de velas a hotéis em castelos e quartos imersos em cores escuras, os viajantes estão escolhendo onde se hospedar com base em como o espaço os faz sentir. Mais da metade dos viajantes (56%) globalmente reservaram hotéis especificamente pela atmosfera ou estética, e 65% estão interessados em reservar um hotel de estilo gótico. Esse interesse chega a 71% entre a Geração Z e os Millennials?.

Os viajantes brasileiros estão abraçando a tendência: 70% expressam interesse em se hospedar em uma propriedade de inspiração gótica, e 68% dizem que esse fascínio cresceu significativamente no último ano. As menções nas redes sociais a arquitetura gótica e viagens aumentaram 38%?, enquanto a demanda por propriedades em castelos na Hoteis.com aumentou 20% globalmente ano a ano?.

As principais propriedades para Viagens Góticas incluem L’oscar London, Londres, Reino Unido; Maison de la Luz — Nova Orleans, EUA; L’Escape — Seul, Coreia do Sul e Santa Teresa Hotel RJ - MGallery, Rio de Janeiro, Brasil. Hôtel de la Cité Carcassonne - MGallery — Carcassonne, França. Descubra mais sobre Viagens Góticas e os hotéis que incorporam a tendência aqui.

Tendências do Expedia Group

Viagens Inspiradas em Filmes e Séries — Cinco anos após o Expedia Group nomear o as viagens inspiradas em filmes e séries como uma tendência de viagem, as viagens inspiradas pelas telas continuam a transformar mundos fictícios e locais de filmagem em roteiros do mundo real. Quase um em cada cinco viajantes globais relata ter reservado uma viagem para um destino após vê-lo em uma série de TV ou filme¹, e quase metade pesquisou ou reservou viagens conectadas a títulos futuros que ainda nem foram lançados.

A tendência é especialmente forte no Brasil: 65% dos viajantes pesquisaram destinos vistos nas telas, 48% consideraram uma viagem e 19% chegaram a reservar. Oitenta por cento pesquisam por uma viagem dentro de uma semana após se inspirarem, 69% dizem que seu interesse por viagens inspiradas nas telas cresceu no último ano, e os viajantes brasileiros gastam — ou estão dispostos a gastar — uma média de R$5.179 nessas viagens de cultura pop².

A previsão para 2027 inclui a 6ª Temporada de Emily em Paris, a 4ª Temporada de The White Lotus, a 2ª Temporada de Heated Rivalry, O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum, Miami Vice ’85, K-Pop: The Debut, Beach Read, Day Drinker e a prequela de Onze Homens e Um Segredo. Lançamentos aguardados estão colocando destinos nos mapas dos viajantes antes mesmo do primeiro episódio ou cena ir ao ar. Saiba mais sobre viagens inspiradas em filmes e séries aqui.

Para saber mais sobre o Unpack ’27, acesse o relatório completo para recursos baixáveis e percepções específicas das marcas da Hoteis.com.

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Notas ao Editor

1. Estudo realizado online pela OnePoll entre 4 de agosto e 1 de setembro de 2026, entre 26.000 entrevistados adultos em 16 países que estão planejando viagens nacionais ou internacionais nos próximos três anos.

2. Dados específicos do Brasil provenientes de estudo realizado pela OnePoll.

3. ‘Pílulas de Férias’: Baseado em buscas na Hoteis.com por estadias de uma noite com check-in entre quinta-feira e domingo, de 1º de setembro de 2025 a 25 de agosto de 2026, em comparação com 1º de setembro de 2024 a 25 de agosto de 2025.

4. Menções sociais a escapadas de 24 horas baseiam-se em menções a “estadias de uma noite” e termos semelhantes em portais de notícias, blogs e redes sociais. A demanda por propriedades em castelos baseia-se em pesquisas na Hoteis.com de 1º de setembro de 2025 a 27 de julho de 2026, comparadas ao mesmo período do ano anterior.

5. Viagens Góticas: Baseado em pesquisas globais por acomodação feitas na Hoteis.com de 7 de maio a 4 de agosto de 2026, em comparação com 7 de maio a 4 de agosto de 2025.

6. Baseado em menções a estéticas góticas, castelos, arquitetura gótica e termos relacionados a viagens sombrias em portais de notícias, blogs e redes sociais, incluindo X, Reddit, Instagram, TikTok e Facebook.

7. Viagens Inspiradas em Filmes e Séries: Baseado em pesquisas por acomodações, voos e/ou pacotes nas marcas do Expedia Group nos 30 dias após anúncios relevantes de títulos ou filmagens, em comparação com os 30 dias anteriores.

8. Baseado em menções a séries ou filmes junto com termos de viagem em portais de notícias, blogs e redes sociais, incluindo X, Reddit, Instagram, TikTok e Facebook, de 1º de março de 2026 a 10 de junho de 2026, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Sobre o Expedia Group

O Expedia Group, Inc. (NASDAQ: EXPE) é o marketplace global de viagens com um propósito: ajudar viajantes a explorar o mundo, uma viagem por vez. Seu ecossistema inclui Expedia®, Hoteis.com® e Vrbo®, o maior negócio de viagens B2B e uma rede de publicidade líder. O Expedia Group ajuda milhões de viajantes em mais de 70 países a explorar o mundo com confiança e facilidade.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261014723442/pt/

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