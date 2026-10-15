Onde comprar malas de viagem pela internet: 10 lojas para quem mora em BH

Em Belo Horizonte, quem planeja uma viagem internacional pode embarcar em Confins e enfrentar voos longos, conexões e o transporte da bagagem por diferentes aeroportos até chegar ao destino. Nesse sentido, escolher boas malas de viagem faz diferença. As lojas virtuais permitem comparar marcas, tamanhos e preços sem precisar percorrer shoppings, com a comodidade de receber o produto em casa

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A variedade de ofertas disponíveis na internet, porém, pode dificultar a comparação. Este levantamento reúne dez lojas e apresenta as informações divulgadas em seus próprios sites sobre marcas, parcelamento, frete e garantia, além de pontos que o consumidor deve verificar antes de concluir a compra.

As condições comerciais mudam com frequência. As informações foram conferidas nos sites das empresas em outubro de 2026, por isso convém consultá-las novamente no momento da compra.

5 critérios para comparar lojas

A lista a seguir considera cinco requisitos: variedade de marcas e tamanhos, condições de pagamento, política de garantia, regras de frete e disponibilidade de canais de atendimento. O preço isolado não foi usado como parâmetro, já que o valor de um mesmo modelo pode variar conforme as promoções, o material e a época do ano.

Para quem compra em Belo Horizonte, o custo e o prazo de entrega para Minas Gerais também merecem atenção. Algumas empresas oferecem frete grátis a partir de determinado valor, com condições que variam conforme a região. Antes de finalizar o pedido, o ideal é informar o CEP no carrinho e conferir o valor e a previsão de entrega.

10 melhores lojas para comprar malas de viagem na internet

A lista reúne dez opções, entre lojas especializadas em bagagem, marcas com comércio eletrônico próprio e marketplaces. A ordem abaixo identifica cada uma mas não representa uma classificação de qualidade.

1. Portal das Malas

Loja virtual especializada em bagagem, a empresa reúne cerca de 20 marcas na categoria de malas de viagem, entre elas Samsonite, American Tourister, Delsey, Kipling, Sestini, Travelux, Victorinox e Roncato. A página da categoria também possui um guia de tamanhos: modelos de bordo têm até 55 × 35 × 25 cm e peso de até 10 kg; os médios medem entre 60 e 70 cm e comportam até 23 kg; já os grandes variam de 70 a 80 cm, com capacidade de até 32 kg.

Entre os exemplos exibidos no site, malas da Travelux aparecem por R$ 399,90 no cartão, em até 12 parcelas sem juros, ou R$ 387,90 no Pix. A loja também disponibiliza informações sobre entrega, pagamento, trocas e devoluções, que devem ser consultadas antes da compra.

2. Allbags

A Allbags atua no mercado desde 2007 e mantém 11 lojas físicas, além do comércio eletrônico. O catálogo possui bagagens e mochilas de marcas como JanSport, Herschel, Kipling, Victorinox, The North Face e Roncato, o que permite comparar diferentes produtos em um mesmo pedido.

Os itens anunciados podem ser parcelados em até seis vezes. As condições relativas à cobrança de juros são apresentadas no carrinho de compras.

3. Travelux

A Travelux organiza seu catálogo por tamanho, com opções de bordo, médias e grandes, além de mochilas, acessórios e kits. Há modelos rígidos e de tecido, fabricados com materiais como polipropileno, policarbonato, ABS, poliéster e náilon. Alguns também contam com rodas de 360 graus e cadeado TSA.

O site anuncia entrega gratuita para todo o Brasil, sem informar um valor mínimo na página consultada. Os preços podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros. Um dos exemplos é a mala Lugano, anunciada por R$ 549,90. Os limites de peso variam conforme o modelo e as regras da companhia aérea.

4. Bagaggio

A Bagaggio atua no setor desde 1942 e oferece compras pelo site e em lojas físicas. A página oficial possui informações sobre a garantia convencional e vitalícia.

Como a cobertura varia conforme o produto, é importante consultar as condições específicas do modelo escolhido antes de concluir o pedido.



Antes de escolher o produto, vale comparar as dimensões, o material, as condições de garantia e as regras de transporte da companhia aérea Magnific



5. Sestini

A fabricante brasileira comercializa no site oficial linhas como Essencial 2, Basic, Classy 2, Croco, Wheeless e Royale, esta última em tecido. As opções estão disponíveis nos tamanhos de bordo, médio e grande.

Na consulta realizada, a loja anunciava frete grátis para compras acima de R$ 499 nas regiões Sul e Sudeste, incluindo Minas Gerais, e acima de R$ 699 no Centro-Oeste e no Nordeste. O pagamento pode ser dividido em até cinco parcelas sem juros, enquanto o Pix oferece 3% de desconto. A Super Garantia prevê conserto e, em determinadas situações, troca por defeito de fabricação, além dos 90 dias previstos em lei.

6. Samsonite Brasil

A loja oficial da Samsonite também têm produtos das marcas American Tourister e Xtrem. As condições divulgadas incluem garantia de até dez anos, conforme o modelo, parcelamento em até seis vezes sem juros e frete grátis para pedidos a partir de R$ 1.000, sujeito às regras da empresa.

O site ainda oferece atendimento telefônico em horário comercial, de segunda a sexta-feira, e uma ferramenta para localizar lojas físicas.

7. Le Postiche

A Le Postiche comercializa marcas próprias e de terceiros, entre elas Colcci, Swiss Move, Polo King, Echolac, Samsonite e Sestini. No site, a empresa destaca parcelamento em até dez vezes sem juros, selos de garantia vitalícia para alguns produtos e o programa Mala Garantida, cujas regras estão disponíveis em uma página específica.

A presença de lojas físicas em diferentes estados também permite que o consumidor conheça os produtos pessoalmente quando estiver nessas localidades.

8. Kipling

A Kipling apresenta bolsas de mão e malas semiestruturadas nos tamanhos pequeno, médio e grande. Na consulta, o site oferecia 5% de desconto para pagamentos à vista via Pix.

A marca pode interessar a quem procura materiais leves e um visual mais descontraído, em vez dos modelos rígidos tradicionais.

9. Amazon

O marketplace obtém bagagens de diversas fabricantes e faixas de preço, comercializadas tanto pela própria plataforma quanto por vendedores parceiros. A variedade permite comparar rapidamente as avaliações de outros compradores.

Antes de fechar o pedido, porém, é importante verificar quem vende e quem entrega o item. Prazos, regras de devolução e cobertura contra defeitos podem variar conforme o responsável pela oferta.

10. Mercado Livre

O Mercado Livre também apresenta produtos de diferentes patentes e vendedores. Nos anúncios, a plataforma exibe informações sobre a reputação de cada comerciante, incluindo histórico de vendas e reclamações.

Para reduzir dúvidas na compra, vale priorizar comerciantes bem avaliados ou lojas oficiais das marcas e confirmar o prazo de entrega para o CEP de Belo Horizonte.

Qual mala escolher para viajar de avião?

A decisão do tamanho deve considerar as regras da companhia aérea. A Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de 2016, prevê o transporte gratuito de uma bagagem de mão de até 10 kg, respeitadas as condições aplicáveis. Já as que são despachadas podem ser cobradas à parte, conforme a tarifa contratada. Antes de comprar, é importante conferir as dimensões aceitas pela empresa responsável pelo voo.

A duração da viagem também ajuda a definir o modelo. Para trajetos mais longos, com conexões, uma mala média, com capacidade de até 23 kg, pode atender a uma estadia de uma semana. Já a versão grande, de até 32 kg, pode ser mais adequada para períodos prolongados ou mudanças. Em percursos com várias conexões, características como rodas e fechos também merecem atenção.

Frete e prazo de entrega

Depois de escolher o modelo, é importante considerar o custo total da compra. Para quem mora na Grande Belo Horizonte, o tempo de envio pode ser menor do que em outras regiões, mas o frete ainda pode representar uma parcela relevante do valor final. Por isso, a comparação deve considerar o preço do produto somado à entrega, já que um desconto pode deixar de ser vantajoso quando o transporte é cobrado à parte.

Outro aspecto é a logística reversa, necessária quando o produto chega com defeito ou avariado. Nesse caso, o processo de troca pode exigir o envio da mala pelos Correios, conforme as orientações de cada empresa. Antes de finalizar o pedido, vale conferir as regras para devolução e verificar quem arca com os custos de transporte.

Quais são os direitos do consumidor na compra on-line

As compras feitas pela internet estão sujeitas ao direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O prazo é de sete dias, contados do recebimento do produto ou da assinatura do contrato, conforme o caso, para desistir da compra sem apresentar justificativa e receber de volta os valores pagos. Para produtos duráveis, o prazo legal para reclamar de defeitos aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias. Uma garantia oferecida pelo fabricante pode ampliar a cobertura, conforme suas condições.

Guardar a nota fiscal, registrar as condições da embalagem no recebimento e conservar os protocolos de atendimento pode ajudar caso surja algum problema. Se não houver solução diretamente com a empresa, o consumidor pode recorrer à plataforma Consumidor.gov.br ou ao Procon de Minas Gerais.

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A escolha da loja depende da combinação entre o modelo adequado à viagem, o custo da entrega e as condições de garantia. Comparar algumas opções e simular o frete para Belo Horizonte antes de concluir o pedido ajuda a avaliar o custo total e a tomar uma decisão mais segura.