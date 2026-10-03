Celebridades e TV
Altura de sobra: descubra quanto medem músicos e atores famosos com mais de 1,90 m
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Ashton Kutcher - Nascido em 7/2/1978 na cidade de Cedar Rapids, em Iwoa, nos Estados Unidos, o ator mede 1,90 metro. Foto: David Shankbone wikimedia commons
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Nicholas Hoult, - Nascido em 7/12/1989 em Workingham, na região de Berkshire, na Inglaterra, o ator e modelo mede 1,90 metro. Foto: Montclair Film - wikimedia commons
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Chris Hemsworth - Nascido em 11/8/1983 em Melbourne, na Austrália, o ator tem 1,90 metro de altura. Foto: reprodução instagram
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Liam Hemsworth - Irmão de Cris, nascido em 13/1/1990, na mesma cidade de Melbourne, na Austrália, o ator mede 1,91 metro. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
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Will Ferrell - Nascido em 16/7/1967 em Irvina, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator e comediante mede 1,91 metro. Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
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Josh Duhamel - Nascido em 14/11/1972 em Minot, Dakota do Norte, nos EUA, o ator e ex-modelo tem 1,92 metro de altura. Foto: Daniel Ogren / Wikimedia Commons
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Ben Affleck - Nascido em 15/8/1972 em Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e diretor de cinema tem 1,92 metro. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
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Tom Selleck - Nascido em 29/1/1945 em Detroit, Michigan, nos EUA, o ator tem 1,92 metro de altura. Foto: Youtube/Conan O'Brien
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Jason Momoa - Nascido em 1/8/1979 no Havaí, nos Estados Unidos, o ator, roteirista, diretor e produtor, que também é modelo, tem 1,93 metro. Foto: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
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Steven Seagal - Nascido em 10/4/1952 em Lansing, no Michigan, EUA, o lutador de artes marciais que abandonou a profissão de ator e hoje treina soldados na Rússia mede 1,93 metro. Foto: Reprodução / Youtube canal Télé-Loisirs
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Liam Neeson - Nascido em 7/6/1952 em Ballymena, na Irlanda do Norte, o ator mede 1,93 metro. Foto: Georges Biard wikimedia commons
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Jason Segel - Nascido em 18/1/1980 em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, o ator - que jogou basquete na escola - mede 1,93 metro. Foto: Rodrigo Fernández / Wikimedia Commons
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Snoop Dogg - Nascido em 20/10/1971 em Long Beach, na Califórnia, EUA, o cantor e compositor de rap mede 1,93 metro. Foto: Jason Persse / Wikimedia Commons
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Dwayne Johnson - Nascido em 2/5/1972 em Hayward, na Califórnia, EUA, o ator e lutador conhecido também como “The Rock” tem 1,96 metro de altura. Foto: Reprodução / Instagram
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Vince Vaughn - Nascido em 28/3/1970 em Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos, o ator, roteirista e produtor mede 1,96 metro. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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Tim Robbins - Nascido em 16/10/1958 em West Covina, na Califórnia, nos EUA, o ator mede 1,96 metro. Foto: Wikimedia Commons Siebbi
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Dolph Lundgren - Nascido em 3/11/1957 em Estocolmo, a capital da Suécia, o ator, diretor e lutador de artes marciais tem 1,96 metro de altura. Foto: Gage Skidmore / Wikimedia Commons
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Em memória de Peter Mayhew, citamos o ator nascido em 19/5/1944 em Londres, na Inglaterra, que morreu aos 74 anos em 2019. Conhecido pelo papel de Chewbacca na saga "Star Wars", ele tinha 2,20 metros. Foto: Florida Supercon – Wikimédia Commons