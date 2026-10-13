Dia das crianças: menino morre ao entrar pela 3ª vez em piscina fechada

Um menino de 12 anos morreu afogado em uma piscina olímpica do Parque Wenceslau Braz, em Lambari, no Sul de Minas, na tarde dessa segunda-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida. As informações são da TV Alterosa.

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Segundo a emissora, a prefeitura havia liberado gratuitamente o acesso às piscinas do parque em uma ação pelo Dia das Crianças. A piscina olímpica, porém, estava fechada para o evento.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a criança entrou na piscina olímpica por três vezes. Nas duas primeiras ocasiões, um bombeiro civil que estava no local retirou o menino da água e o advertiu de que o espaço não poderia ser utilizado.

Na terceira vez, outras crianças perceberam que o menino estava submerso e começaram a gritar por socorro. De acordo com a Polícia Militar, entre 15 e 20 crianças estavam no local.

O guarda-vidas do parque foi até a piscina e, com a ajuda do bombeiro civil, retirou o menino da água. Os dois iniciaram manobras de reanimação, realizadas por cerca de 20 minutos, mas a criança não resistiu.

Ainda segundo a TV Alterosa, o menino apresentou um quadro grave durante as tentativas de socorro, com vômitos, inclusive com sangue.

Pai retornou ao parque durante o socorro

O pai da criança havia deixado o filho no parque para participar das atividades do Dia das Crianças e saiu para realizar outras tarefas. Ele retornou cerca de meia hora depois e encontrou o menino sendo reanimado pelo guarda-vidas e pelo bombeiro civil.

Segundo o relato exibido pela emissora, o pai entrou em estado de choque ao se deparar com a situação.

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O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.