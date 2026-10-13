Dia das crianças: menino morre ao entrar pela 3ª vez em piscina fechada
Criança entrou três vezes em piscina olímpica que estava fechada para o evento de Dia das Crianças; caso é investigado em Lambari, no Sul de Minas
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Um menino de 12 anos morreu afogado em uma piscina olímpica do Parque Wenceslau Braz, em Lambari, no Sul de Minas, na tarde dessa segunda-feira (12/10), feriado de Nossa Senhora Aparecida. As informações são da TV Alterosa.
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Segundo a emissora, a prefeitura havia liberado gratuitamente o acesso às piscinas do parque em uma ação pelo Dia das Crianças. A piscina olímpica, porém, estava fechada para o evento.
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Conforme informações do boletim de ocorrência, a criança entrou na piscina olímpica por três vezes. Nas duas primeiras ocasiões, um bombeiro civil que estava no local retirou o menino da água e o advertiu de que o espaço não poderia ser utilizado.
Na terceira vez, outras crianças perceberam que o menino estava submerso e começaram a gritar por socorro. De acordo com a Polícia Militar, entre 15 e 20 crianças estavam no local.
O guarda-vidas do parque foi até a piscina e, com a ajuda do bombeiro civil, retirou o menino da água. Os dois iniciaram manobras de reanimação, realizadas por cerca de 20 minutos, mas a criança não resistiu.
Ainda segundo a TV Alterosa, o menino apresentou um quadro grave durante as tentativas de socorro, com vômitos, inclusive com sangue.
Pai retornou ao parque durante o socorro
O pai da criança havia deixado o filho no parque para participar das atividades do Dia das Crianças e saiu para realizar outras tarefas. Ele retornou cerca de meia hora depois e encontrou o menino sendo reanimado pelo guarda-vidas e pelo bombeiro civil.
Segundo o relato exibido pela emissora, o pai entrou em estado de choque ao se deparar com a situação.
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O caso está sendo investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.